Hirschthal Frau Gemeindeammann Irene Bärtschi: «Dass ich die erste Frau in diesem Amt bin, sehe ich nicht als etwas Bahnbrechendes» Irene Bärtschi wurde vor vier Jahren in den Hirschthaler Gemeinderat gewählt. Seit Januar ist sie nun Chefin.

Nach 24 Jahren unter Peter Stadler hat Hirschthal jemand Neues an der Spitze: Irene Bärtschi (EVP).

«Ich weiss noch, wie das war, als ich neu in den Gemeinderat gekommen bin», sagt Irene Bärtschi. Erst vor knapp vier Jahren ist die heutige Frau Gemeindeammann ins Hirschthaler Gremium gewählt worden. Die Neulingsrolle, die nun Livia Hofmeier innehat, könne sie deshalb gut nachvollziehen. Gemeinsam mit Ihren Kollegen gebe sie Hofmeier die gewünschte Unterstützung.

Wie ihr Vorgänger, Peter Stadler, kam Bärtschi nach nur einer Amtsperiode an die Spitze des Gremiums. «In Hirschthal haben wir schon seit Jahrzehnten Frauen im Gemeinderat. Dass ich jetzt die erste Frau Gemeindeammann bin, sehe ich nicht als etwas Bahnbrechendes», findet die 46-Jährige. Peter Stadler sei so lange Gemeindeammann gewesen – 24 Jahre – , da sei das Spezielle eher, dass jemand Neues das Amt innehat.

Neue Ressorts, neue Herausforderungen

Im neu zusammengesetzten Gemeinderat funktioniert die Zusammenarbeit gut. Sitzungen zu leiten fühle sich natürlich an, so Bärtschi. Neu hat sie zur Sozialhilfe, der Gesellschaft und dem Kinder- und Erwachsenenschutz noch zusätzliche Ressorts angenommen: Allgemeine Verwaltung und Gemeindepersonal, Abstimmungen und Wahlen, Industrie, Gewerbe und Standortmarketing sowie die Polizei und Rechtsaufsicht.

Um den Überblick zu behalten, hat Bärtschi wöchentliche Sitzungen mit dem Gemeindeschreiber eingeführt. Vor allem das Gewerbe sei für sie neu. Bisher seien dort Peter Stadler und ihr Kollege Markus Goldenberger federführend gewesen. Zudem gebe es auch keine Gefässe, die den Austausch mit dem Gewerbe fördern. «Die meisten Interaktionen sind projektbezogen», sagt sie.

«Wichtig zu wissen, wo das heimische Gewerbe steht»

Das zu ändern, sei ein Legislaturziel. Einen Anfang hat Bärtschi gemacht, als sie zu Besuch bei der Firma Pfiffner war. «Es ist wichtig zu wissen, wo das heimische Gewerbe steht.» Neu übernommen hat Bärtschi von Stadler auch die Einbürgerungsgespräche oder die Gratulationen. «Diese Arbeit ist auch für mich sehr wichtig», so Bärtschi, die ursprünglich aus Murgenthal kommt. Auf diese Weise könne sie die Bevölkerung besser kennen lernen. Weiter wolle sie eine Gemeindeammann-Sprechstunde einführen. «Einfach, damit die Bevölkerung weiss, dass die Türe offen ist.»

Bisher habe sie nur positive Rückmeldungen auf ihr neues Amt erhalten. Komplimente anzunehmen, müsse sie aber noch üben, sagt das EVP-Mitglied lachend. «Es ist mir fast peinlich, wenn jemand Hemmungen hat, mit mir zu reden, nur weil ich Ammann bin.» Schliesslich sei sie doch gleich wie jede andere Person auch.

Mit dem neuen Amt kommt also auch mehr Arbeit. Damit könne sie aber gut umgehen. Die grösste Herausforderung sei grundsätzlich ihre Wissbegierde: «Ich kann nicht mehr an jedes Forum gehen.» Dafür fehle ihr jetzt schlicht die Zeit. Ansonsten habe sie keine Mühe damit, sich die Arbeit richtig einzuteilen. Bärtschis Kinder – zehn, zwölf und vierzehn Jahre alt – zeigen bereits Interesse Geschehen der Gemeinde. «Zwischendurch spreche ich deshalb auch Themen an, damit sie wissen, was bei uns so vor sich geht.» Die Mini-Briefings kommen ihr zufolge jeweils gut bei den dreien an. Grundsätzlich versuche sie den Beruf aber vom Familienleben zu trennen.

Kinderbetreuung und Alterspolitik auf dem Radar

Zusätzlich zu ihrem Amt arbeitet Irene Bärtschi momentan 40 Prozent als diplomierte Expertin Notfallpflege im Kantonsspital Aarau. Eine Arbeit, die ihre volle Konzentration verlange: «Wenn ich im Dienst bin, bin ich nicht erreichbar.» Dennoch sei die Arbeit gut mit ihrer Tätigkeit im Gemeinderat vereinbar. «Wenn ich nach einer Schicht nach Hause komme, dann ist dieser Teil abgeschlossen.»

Das sei wichtig, denn im Moment habe man alleine mit dem Bau so viele Projekte in der Gemeinde, dass man aufpassen müsse, dass das Zusammenleben im Dorf nicht zu kurz komme. Dazu gehört Bärtschi zufolge unter anderem das Thema Alter und die familienergänzende Kinderbetreuung. «Es ist mir wichtig, dass wir das auf dem Radar haben.» Alterspolitik sei vielleicht auch ein Thema, das regional angegangen werden könnte. Spannende Projekte gebe es in allen Ressorts. Die Erarbeitung dieser stehe erst in den Startlöchern.