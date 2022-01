Hirschthal Das Siegerprojekt steht fest: So soll Hirschthals neues Dorfzentrum aussehen Mit ihrem Projekt «Continuo» hat sich die Lämmli Architektur AG gemeinsam mit Landschaftsarchitekt Rolf Bütikofer die Gestaltung des neuen Ortszentrums gesichert. Die eine oder andere Anpassung muss das Siegerteam laut Gemeinderat aber noch machen.

«Bis 2030 werden über 2000 Menschen in Hirschthal leben», ist sich der ehemalige Gemeindeammann Peter Stadler sicher. Zurzeit hat die Suhrentaler Gemeinde rund 1600 Einwohnerinnen und Einwohner. «Im Moment sind mit dem ‹Eggpark› rund 80 Wohnungen im Bau», ergänzt er an der Infoveranstaltung zur neuen Zentrumsüberbauung. Diese sieht nochmals sechs Mehrfamilienhäuser vor. «Da kann man sich zusammenrechnen, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt», so Stadler.

Baubeginn bereits in ein bis zwei Jahren

Losgehen soll es mit dem Bau des neuen Dorfzentrums schon in ein bis zwei Jahren. Wer dieses gestalten darf, wurde mit einem Wettbewerb entschieden. Die Gewinner: Die Lämmli Architektur AG und Bütikofer Schaffrath Landschaftsarchitekten mit ihrem Projekt «Continuo». Auf die Frage, wann sie von ihrem Sieg erfahren haben, antwortet Architekt Alain Brühlmann prompt mit einem Strahlen im Gesicht: «Am 22. November, das vergesse ich nicht so schnell.»

Das Projekt musste eine Reihe von Anforderungen erfüllen. So musste beispielsweise ein neuer Ortskern auf dem Areal «Oberdorf» im Zentrum von Hirschthal geschaffen werden. Zudem musste Rücksicht auf bestehende Bauten wie das Schulhaus genommen werden, die Bodennutzung musste haushälterische angegangen werden, Gewerbe und ein öffentlicher Durchgang für Fussgänger musste gewährleistet werden, der Plan musste unterschiedliche Wohnungstypen enthalten und ein Umgebungskonzert mussten erarbeitet werden.

Überbauung mit zwei verschiedenen Baureihen

Herausgekommen ist eine Überbauung mit zwei Baureihen. Die Reihe «Dorf» besteht aus drei Baukörpern, die sich im Wesentlichen an der typischen Strassenbebauung Hirschthals orientieren. «Aufgrund der Nähe zur Hauptstrasse sieht diese Baureihe im Erdgeschoss Gewerbenutzungen vor», heisst es im Schlussbericht der Gemeinde. Im südlichen Teil bei der Kreuzung sei ein Bistro oder Kiosk denkbar. Im nördlichen Teil (nahe Schulanlage) sei zudem eine Kindertagesstätte angedacht. «In den oberen Geschossen finden sich 2.5- bis 3.5-Zimmer-Wohnungen, die auch für Alterswohnungen in Frage kommen», heisst es weiter.

Die zweite Baureihe «Dichte» beinhaltet ebenfalls drei Baukörper. «Die Wohngebäude sind als effiziente Fünfspänner organisiert mit je einer 2.5-Zimmerwohnung, zwei 3.5-Zimmerwohnungen und zwei 4.5-Zimmerwohnungen», so der Bericht. Sämtliche Wohnungen sind zwei- oder sogar dreiseitig orientiert. So sei ein kleinerer Fussabdruck möglich, was zu mehr Freiraum zwischen den Gebäuden führe. Die Gebäude sind horizontal und vertikal gestaffelt. «Die Form ermöglicht eine Verzahnung mit der Natur», sagt Dieter Lämmli, Architekt und Inhaber der Lämmli Architektur AG.

Einzig die Balkone der Gebäude in der zweiten Baureihe wurden vom sechsköpfigen Beurteilungsgremium als knapp bemessen beurteilt. An den drei Gebäuden an der Hauptstrasse hatte die Jury etwas mehr auszusetzen: «Das schräg gestellte Eckhaus mit dem nur leicht geneigten Dach könnte näher an die Hauptstrasse gebaut werden», erklärt Markus Goldenberger. Er vertritt als Gemeinderat die Gemeinde Hirschthal in der Jury. Ein Dorn im Auge seien aber vor allem die grossen Giebeldächer der beiden parallel zur Hauptstrasse ausgerichteten Gebäude. «Die werden sicher noch überarbeitet», so Goldenberger.

Projekt läuft schon seit mehreren Jahren

Sind die Anpassungen gemacht, geht es weiter mit dem Vorprojekt, dem Bauprojekt und dem Baugesuch. «Ende 2023, Anfang 2024 können wir dann hoffentlich mit dem Bau beginnen», sagt Goldenberger. «Es geht was, hier in Hirschthal», ergänzt Alt-Gemeindeammann Peter Stadler, während er Gipsmodelle der drei Wettbewerbsteilnehmer bestaunt. Er kennt sie praktisch auswendig. Als Stadler sein Amt Ende Jahr niederlegte, arbeitete der Gemeinderat bereits seit anderthalb Jahre daran.

Im Sommer 2019 wurde im Auftrag der Gemeinde über das gesamte Ortszentrum eine Testplanung durchgeführt. Der Schlussbericht der Testplanung «Hirschthal Zentrum Projekt ‹Collier›» des Architektenbüros PARK, Dipl. Architekten aus Zürich diente den teilnehmenden Firmen als Grundlage für ihre Pläne. Die konnten sie nur deshalb machen, weil mit der Revision der Nutzungsplanung im Dezember 2020 die Kernzone aufgehoben und in die Wohn- und Gewerbezone umgezont wurde. Der Grund: Es gibt keinen historischen Ortskern. Mit dem Ausbau des Bahnhofs, dem «Eggpark» an der Kreuzung Talstrasse/Hauptstrasse und der neuen Zentrumsüberbauung wird Hirschthal in den nächsten Jahren zwar keinen historischen, dafür einen modernen Dorfkern haben.