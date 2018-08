Wenn ein Verkehrsunternehmen einen «Totalumbau» verkündet, geht das meist mit Unannehmlichkeiten für die Nutzer einher. So wird es auch im Wynental sein. Aber immerhin beschränkt sich die Komplettsperrung eines Abschnittes der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) auf zwei Wochen.

Wie die Aargau Verkehr AG (AVA, früher AAR bus & bahn) am Freitag mitteilte, investiert sie «in mehr Fahrkomfort». Dazu wird Ende September respektive Anfang Oktober auf der Bahnstrecke zwischen Oberkulm und Gontenschwil eine Gesamterneuerung der Bahninfrastruktur (Unter- und Oberbau) durchgeführt. «Dies erfordert eine zweiwöchige Streckensperrung», so Aargau Verkehr. Und zwar im Zeitraum vom 29. September bis zum 14. Oktober, also während der Schul-Herbstferien. «Die Reisenden werden in dieser Zeit zwischen Zetzwil und Oberkulm mit Bahnersatz-Bussen transportiert», so Aargau Verkehr. Den Fahrgästen wird empfohlen, mindestens 15 Minuten mehr Reisezeit einzuberechnen, da Anschlüsse nicht garantiert werden können.

Absichtlich die Herbstferien gewählt

«Damit die Fahrgäste auch künftig sicher und bequem unterwegs sein können, braucht es eine zuverlässige Bahninfrastruktur», heisst es weiter in der Medienmitteilung. Der zweiwöchige Totalunterbruch bringe verschiedene Vorteile. René Fasel, Leiter Bahn bei Aargau Verkehr, erklärt: «Der Totalunterbruch wird bewusst während der Herbstferien durchgeführt, da während dieser Zeit weniger Pendler- und vor allem weniger Schülerverkehr anfällt. Zudem verkürzen wir mit diesem Vorgehen die Bauzeit, das heisst, dass unsere Fahrgäste schnellstmöglich wieder den gewohnten Service in Anspruch nehmen können.» Marc Lanz, Projektleiter Infrastruktur bei Aargau Verkehr AG (AVA), ergänzt: «Durch diese komplette Sperrung können alle Bauarbeiten konzentriert und ohne Unterbruch durchgeführt werden. Dies verkürzt die Bauzeit um rund zwei Wochen und damit auch die Belastungszeit für die Anwohner.» Die fortlaufende Bauweise garantiere auch eine bessere Qualität der künftigen Gleisanlagen, was zu einem besseren Fahrkomfort führe. «Natürlich können mit diesem Vorgehen auch Kosten gespart werden», so Lanz weiter.

Was wird gebaut?

Die Bauarbeiten umfassen den Totalumbau der Bahninfrastruktur, dies aufgrund der altersbedingten Abnützung. Erneuert wird sowohl der Unterbau (Fundationsschicht inklusive Sickerleitung) wie auch der Oberbau (Schotter, Schwellen, Schienen). Gleichzeitig wird die Streckengeometrie von Gleis und Strasse im Kurvenbereich (Höhe Glas Trösch) leicht angepasst, dies zur Verbesserung des Fahrkomforts.

Zudem kann dadurch die Streckengeschwindigkeit der Züge erhöht werden, was zu einer Verbesserung der Fahrplanstabilität führt. Die Bauarbeiten werden – unter Federführung der Aargau Verkehr AG – durch verschiedene regionale Unternehmen geplant und ausgeführt. (SAW/NRO)