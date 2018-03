In erhöhter Lage über einem Wohnquartier in Teufenthal, fünf Minuten vom Bahnhof entfernt, liegt der «Katzenhübel».

Hier oben haben Cynthia Cavazzutti (49) und Sandra Münger (50) im Mai 2015 die «Lebensgemeinschaft Katzenhübel GmbH» eröffnet – diese bietet erwachsenen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Wohn- und Lebensraum. Beide Frauen sind auf dem Gebiet erfahren; Cynthia Cavazzutti ist Heilpädagogin, Sandra Münger Sozialpädagogin.

Was die Frauen auf dem kleinen Hof bieten, ist innerhalb der Betreuung von Leuten mit kognitiven Beeinträchtigungen etwas Spezielles: Die Bewohner sollen sich in der Kombination von Arbeit, Tier und Natur und dem familienähnlichen Zusammenleben wohlfühlen und entfalten können.

Aargauer bisher nicht unterstützt

Was die Organisation anbetrifft, hat sich seit der Eröffnung vor zweieinhalb Jahren einiges geändert: Die ehemalige GmbH wurde in einen Verein umgewandelt und hat – das ist ganz wichtig – Anfang dieses Jahres die kantonale Anerkennung erhalten. Doch was bedeutet das für den Katzenhübel und seine Bewohner?

Cynthia Cavazzutti schlüsselt die Fachbegriffe auf: «Bei der Eröffnung der «Lebensgemeinschaft Katzenhübel» haben wir die kantonale Bewilligung für das Projekt erhalten.

Diese war nötig, damit wir überhaupt Bewohner aufnehmen und betreuen konnten. Mit der kantonalen Anerkennung, die wir dieses Jahr erhalten haben, können nun auch kognitiv beeinträchtigte Menschen aus dem Aargau bei uns leben.» Denn bisher war das nur für ausserkantonale Klienten möglich.

Eine weitere Änderung war die Umwandlung der Trägerschaft von der GmbH in einen Verein. Diese hat gleich zwei Gründe: Um eine kantonale Anerkennung erhalten zu können, musste die Trägerform in einen Verein oder eine Stiftung geändert werden. Zusätzlich sei ein Verein langfristig gesehen die bessere Lösung, wie Sandra Münger erklärt.

«Durch die Umwandlung zu einem Verein besteht der ‹Katzenhübel› auch noch, wenn Cynthia Cavazzutti und ich hier nicht mehr arbeiten sollten. Wir sind nun die Geschäftsführerinnen und haben die operative Leitung inne, aber durch den fünfköpfigen Vorstand ist die Zukunft der Bewohner hier langfristig gesichert.»