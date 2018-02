Ein gelungener Start, so viel ist offensichtlich. 88 Kilogramm Käse und 80 Kilogramm Brot warteten nur darauf, in rund 100 Caquelons getaucht zu werden. Doch die hungrigen Mäuler mussten zuerst einmal gehörig Schlange stehen, so gross war der Andrang. «Hier treffe ich einen Haufen Leute, die ich den ganzen Winter nicht gesehen habe», sagt Fred Bühlmann. Der Ex-Feuerwehrkommandant erschien passend zum Anlass mit einem Fondue-Lätzli. Am Tisch nebenan wurde über den richtigen Knobli-Gehalt eines Fondues diskutiert. «Je mehr, desto besser», fand Christine Wildi. Dem widersprach Melanie Wildi: «Das Beste am Fondue ist sicher nicht der Knoblauch!» Der gesellige Aspekt sei ihr am wichtigsten – womit der ganze Tisch einverstanden war.