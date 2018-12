Zum Unfall kam es kurz nach 7.30 Uhr am Mittwoch: Ein 24-jähriger Schweizer fuhr auf der Hauptstrasse in Holziken, als er mit seinem Skoda nach links geriet und frontal in den entgegenkommenden Lieferwagen prallte.

Ambulanzen brachten den 24-jährigen Autofahrer sowie den 56-jährigen Lieferwagenfahrer ins Spital. "Sie dürften leicht verletzt worden sein", schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung zum Unfall.

Die Kantonspolizei nahm dem Skoda-Fahrer den Führerausweis vorläufig zu Handen der Entzugsbehörde ab. Wegen des Verdachts auf Führen eines Fahrzeugs unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat sie, im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft, eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet.

Die Polizeibilder vom Dezember: