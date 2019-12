«Happy Day»-Weihnachtsfeier: 691'000 Leute sahen beim Lebenshilfe-Fest zu

Die «Happy Day»-Weihnachtsfeier, in der Röbi Koller und Kiki Mäder zusammen mit Manu Burkhart und Linda Fäh den Bewohnern und Mitarbeitern Wünsche erfüllten, wurde am Samstag als erster grosser Beitrag platziert. Die Protagonisten sorgten so richtig für Weihnachtsstimmung.

Etwa, als ein Bewohner den gewünschten Kamel-Regenschirm triumphierend seinen Freunden präsentierte. Oder als Murielle, grosse Verehrerin von Divertimento-Komiker Manuel Burkhart, die Show-Tickets von ihrem Schwarm überreicht bekam. Oder als Erwin, der sich Baggerfahren gewünscht hatte, am Ende dann doch nicht den Gurri aufbrachte. «Happy Day» kam auf 691'000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 46 Prozent.

Dazu gehörten auch die «Lebenshilfler» selber, die beim gemeinsamen Fernsehabend riesige Freude hatten und sehr stolz auf sich waren, wie eine Gruppenleiterin erzählt. Und der Ruhm liess nicht auf sich warten. Als gestern ein paar von ihnen mit einer Betreuerin im Dorf einkauften, rief es hinter ihnen: «Hey, wir haben euch im Fernsehen gesehen!» (fdu)