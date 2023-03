Gute Kindheit Muhen erhält kinderfreundliches Unicef-Label: Was sich nun in der Gemeinde ändert Die Gemeinde hat sich beworben, nun wird sie ausgezeichnet: Muhen gilt als kinderfreundlich. Doch es gibt noch jede Menge zu tun. Vizeammann Gertrud Jost erklärt, was man verbessern will.

Muhen erhält im September das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» verliehen. Dafür werden nun einige Massnahmen umgesetzt. Bild: Chris Iseli

Im Herbst vor zwei Jahren hat alles begonnen: Die Jugendkommission von Muhen hat in einem Vorstoss beantragt, die Gemeinde solle sich für den Erhalt des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» einsetzen. Kinderfreundlichkeit misst sich laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen darin, wie die Rechte der Kinder auf Schutz, Förderung, Gleichbehandlung und Anhörung in einer Gemeinde umgesetzt werden.

Dafür hat die Gemeinde eine Standortbestimmung durchführen lassen, wie es in Muhen um diese Punkte steht. Laut Vizeammann Gertrud Jost, die als Gemeinderätin für das Ressort Jugend zuständig ist, schlägt sich die Gemeinde nicht schlecht: «Gut sind wir etwa im Bereich Jugend, der ab 12 Jahren beginnt, oder auch in der Betreuung und Vernetzung der Eltern.» Ebenso habe man schon viele Angebote für Jugendliche unter 18 Jahren.

Baustellen gäbe es aber auch einige, Jost nennt ein paar Beispiele: «Für Kleinkinder wie auch für schwangere Personen bietet die Gemeinde derzeit nicht viel an und auch beim Thema sicherer Schulweg haben wir noch Luft nach oben.»

Aktionsplan für die nächsten vier Jahre

Mit der Beantragung des Unicef-Labels hat sich die Gemeinde dazu verpflichtet, in einem Aktionsplan aufzuzeigen, wie man diese Baustellen in den nächsten vier Jahren abarbeiten will. Das funktioniert in Muhen auf verschiedenen Ebenen, so Jost: «Wir führen nun alle zwei Jahre einen Anlass durch, an dem wir alle betroffenen Akteure in den Bereichen Kindheit und Jugend an einen Tisch bringen.»

Gertrud Jost ist Vizeammann von Muhen und für das Ressort Jugend zuständig. Bild: zvg

Das gehe von der Kirche über die Vereine und die Schule bis zu den Spielgruppen. Das gleiche mache man an – ebenfalls alle zwei Jahre – an einem Familientag mit Eltern und den Kindern selbst. Jost: «Es geht dabei vor allem um die Sensibilisierung und die Vernetzung aller Betroffenen.»

Weiter wird auch das bestehende Angebot der Gemeinde ausgebaut, erklärt sie. Bereits vor zwei Jahren wurde an der Gemeindeversammlung ein Überweisungsantrag angenommen, der die Einsetzung einer Arbeitsgruppe aus Schulleitung, Gemeinderat und einer Elternvertretung forderte. Die Gruppe sollte eine systematische Bedarfserhebung für Tagesstruktur-Angebote durchführen.

Die Ergebnisse und allfällige Umsetzungsvorschläge werden laut Jost an der Gmeind im Juni vorgestellt. Auch der Schulwegsicherung habe man sich inzwischen angenommen, einerseits mit dem Projekt zur Erhöhung der Sicherheit, andererseits arbeite man auch an einer Lösung der auch in Muhen bekannten Elterntaxi-Problematik.

Auch beim Neubau öffentlicher Gebäude sollen Kinder in Zukunft mitreden können. Bild: Britta Gut

Kindergerechter Empfang und Spielecke

Und schliesslich wird in Muhen zukünftig auch bei Bauprojekten an die kleinsten der Kleinen gedacht, kündet Jost an: «Zukünftig konsultieren wir auch Kinder und Jugendliche, wenn es um den Neubau öffentlicher Gebäude geht, damit sie ihre Bedürfnisse äussern können.» Natürlich dort, wo nötig und möglich.

Den Anfang macht man dabei bei der Gemeindeverwaltung selber, so Jost: «Wir bauen etwa die Empfangstheke im ersten Stock so um, dass auch Kinder in Zukunft an den Schalter kommen können.» Zurzeit sei die Theke dafür noch zu hoch oben. Gleichzeitig will man sich auch auf die Situation vorbereiten, wenn Eltern ihre Kinder auf die Gemeindeverwaltung mitnehmen: «Wir denken dabei an eine Spielecke, wo die Kinder verweilen können.»

Alle diese Bemühungen scheinen sich schon jetzt gelohnt zu haben, zumindest die Verantwortlichen der Unicef sind überzeugt, verkündete die Gemeinde am Montag in einer Mitteilung: «Die Jugendkommission und der Gemeinderat Muhen freuen sich, dass die Gemeinde Muhen aufgrund des vorgelegten Aktionsplanes mit dem Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet wurde.»

Das wolle man natürlich gebührend feiern, und zwar mit der ganzen Bevölkerung – deshalb wird die Labelübergabe mit Unicef am Jugendfest vom 1. bis 3. September geplant. Genaue Informationen sollen später folgen.