Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Ettore Nino Panciotto gemeinsam mit seiner Mutter aus den argentinischen Anden in die Schweiz gezogen ist, um in Reinach das Restaurant Homberg zu kaufen. 11 000 Kilometer, vier Zeitzonen und 80 Breitengrade haben sie überwunden.

Seit da hat Ettore Nino Panciotto viel erlebt: Wie es ist, knapp am Ruin vorbeizuschrammen, die Partnerin fürs Leben zu finden, mit der Schweizer Bürokratie zu kämpfen, Vater zu werden.

Das Restaurant steht auf einer Lichtung hoch über dem Hallwilersee auf 767 Metern über Meer. Die letzten Sommerstrahlen der tiefen Wintersonne verlassen die Lichtung gerade, als im Restaurant die Tür aufschwingt und Ettore Nino Panciotto hereinrauscht. Ein kurzer Handschlag und dann redet er los.

«Es hat uns stark durchgeschüttelt», sagt Panciotto. «Wir haben den Betrieb mit sämtlichen Angestellten übernommen und mussten nach sechs Monaten einsehen: So geht es nicht weiter.» Also hat er sich mit der Belegschaft an einen Tisch gesetzt, und alle Zahlen offengelegt: «Schaut, so viel Geld haben wir, so viel können wir für die Löhne ausgeben.»