«Wir bauen gerne», sagte Stefan Züsli anlässlich der Grundsteinlegung des Bank Leerau-Neubaus. Der Geschäftsleitungs-Vorsitzende spielte damit gestern auf die Schöftler Filiale an, die durch den Bau des Leerau-Parks bereits 2010 neu gestaltet wurde. Ab dem 1. April 2018 sollen die Kunden auch am Hauptsitz in Kirchleerau in einem modernen Bau empfangen werden. Bereits im Gang sind die Arbeiten an der Tiefgarage, die dereinst den Mietern der acht Wohnungen der obersten beiden Stöcke dienen wird.

Der Grundstein-Tradition folgend wurde im Fundament eine Metallbox mit Bauplänen, aktuellen Banknoten und Zeitungen und anderen Zeitzeugen einbetoniert. Als Bank fühle man sich auch verantwortlich für die regionale wirtschaftliche Entwicklung, so Züsli. Dazu ist die ganze erste Etage für Gewerbeflächen reserviert. Geplant ist, diese an eine Hausarzt-Gemeinschaftspraxis zu vermieten. Momentan fehlt ein Hausarzt in der Region. Erst müssen jedoch noch Ärzte gefunden werden, die in Kirchleerau praktizieren wollen. Um dies zu erreichen, wird die Bank Leerau in den nächsten Wochen etwa 2000 regionale Ärzte, Krankenkassen und Spitex-Organisationen anschreiben.

Ländliche Gebiete unbeliebt

«Die meisten Ärzte wollen lieber in den Städten oder den Agglomerationen praktizieren. Es ist nicht einfach, sie vom Standort Kirchleerau zu überzeugen», sagt Züsli. Die Idee einer Gemeinschaftspraxis soll die Überzeugungsarbeit erleichtern, denn im Gegensatz zur Einzelpraxis ermöglicht die Praxisteilung eher geregelte Arbeitszeiten. Sobald die Bank das neue Gebäude bezieht, wird das alte abgebrochen und an dessen Stelle der zweite Neubau erstellt. Dort entstehen zwölf weitere Wohnungen auf drei Stockwerken. Die Gesamtkosten der Neubauten sind mit 13 Millionen Franken budgetiert.