GONTENSCHWIL/REINACH/LEIMBACH «Wir laden die Bevölkerung ein, die Landwirtschaft zu entdecken»: Der «Buurelandweg» im Wynental ist eröffnet Seit Montag steht der «Buurelandweg» zum ersten Mal im Wynental. Bis Ende Oktober gibt es zwischen Gontenschwil, Reinach und Leimbach viel zu entdecken.

Ohne diese Bäuerinnen und Bauern gäbe es keinen «Buurelandweg» im Wynental: Thomas und Denise Hunziker, Karin und Erich Nyffeler, Ueli Wiederkehr (v. l.). Bild: Florian Wicki

Pünktlich zur Eröffnung kam die Sonne: Der «Buurelandweg» wurde am Montagnachmittag eröffnet. Mit diesem Projekt strecke die Landwirtschaft die Hand aus, erklärte Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbands Aargau, an der Eröffnungsfeier: «Wir laden die Bevölkerung ein, die Welt der Landwirtschaft zu entdecken.»

Schliesslich pflanze der Bauer sein Gemüse nicht nur aus blosser Freude an, sondern mit der Absicht, dieses an die Konsumentinnen und Konsumenten zu verkaufen. Das brauche Interesse und Vertrauen, und beides soll der 2016 ins Leben gerufene «Buurelandweg» vermitteln, so Hagenbuch: «Wir wollen einen Schritt auf die Konsumenten zugehen.»

Das Wynental eigne sich dafür hervorragend, befand auch Matthias Müller, Leiter der dem kantonalen Departement Finanzen und Ressourcen angegliederten Abteilung Landwirtschaft Aargau: «Im Wynental hat es eine grandiose Landschaft – und die ist geprägt von der Landwirtschaft.»

Müller überbrachte in seiner Ansprache die Grüsse seines Chefs, Landstatthalter Markus Dieth, der verhindert war. Er erklärte denn auch, die Aargauer Landwirtinnen und Landwirte produzierten nicht nur Lebensmittel, sondern bewirtschafteten und pflegten auch die Naherholungsgebiete wie eben im Reinacher Moos: «Unsere wunderschöne Kulturlandschaft.»

Der «Buurelandweg» 2023 führt über 16 Posten durch die Dörfer Gontenschwil, Leimbach und Reinach. zvg

An der Feier waren auch Behördenvertreterinnen und -vertreter der drei Standortgemeinden Gontenschwil, Leimbach und Reinach anwesend. Darunter die jeweiligen Gemeindeammänner, Renate Gautschy, Hannelore Zingg-Hoffmann und Jules Giger.

Nun ist der «Buurelandweg» also eröffnet und kann bis am 29. Oktober rund um die Uhr besucht werden. Vom Start – beim Leimbacher Globi-Buur – führt der Rundwanderweg im Kreis an 16 Posten mit verschiedenen Themen zwischen den Feldern und Äckern durch. Der Bauernverband Aargau empfiehlt, mindestens zwei Stunden einzurechnen.