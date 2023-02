Gontenschwil/Reinach/Leimbach Der «Buurelandweg» kommt zum ersten Mal ins Wynental Der Bauernverband Aargau will der Bevölkerung die Landwirtschaft näherbringen. Dies mit einem Rundwanderweg. Das Projekt fällt mit einem grossen Fest zusammen.

Der Buurelandweg 2023 führt durch die Dörfer Gontenschwil, Leimbach und Reinach. Bild: Florian Wicki

Die Landwirtschaft ist für die Schweiz von zentraler Bedeutung. Genau diese Bedeutung und auch die ganze Branche will der Bauernverband Aargau der Bevölkerung näherbringen. Zu diesem Zweck hat der Verband 2016 den «Buurelandweg» ins Leben gerufen.

Und genau dieser Rundwanderweg kommt dieses Jahr ins Wynental. Genauer vom 1. Mai bis am 29. Oktober, und zwar nach Gontenschwil, Leimbach und Reinach. Das kann man einem Baugesuch entnehmen, das dieser Tage und noch bis am 13. März in den drei Gemeinden öffentlich aufliegt.

Auf dem «Buurelandweg» informieren Erlebnis- und Informationsposten rund um die Themen Landwirtschaft, Ökologie und Natur. Projektleiter Patrick Schellenberg vom Bauernverband Aargau erklärt: «Die Grundidee ist ein niederschwelliges Angebot für die ganze Bevölkerung.» Ergo ist der Weg rund um die Uhr und kostenlos zugänglich, und weist auch einige interaktive Elemente auf.

Start ist beim «Globi-Buur»

Start und Ziel sind in Leimbach, nahe des Bahnhofs, beim «Globi-Buur» Thomas Hunziker. Der Ort ist mit einer Holztafel gut gekennzeichnet. Dort findet man auch Begleitbroschüren, so Schellenberg: «Darin stellen wir die teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern vor, liefern Hintergründe und zusätzliche Informationen.»

Vom Start führt der Rundwanderweg im Kreis an 16 Posten mit verschiedenen Themen zwischen den Feldern und Äckern durch. Unter den Themen gibt es laut Schellenberg Dauerbrenner wie zum Beispiel Klima, Biodiversität oder auch Littering. Gerade letzteres sei für die Landwirtschaft ein grosses Ärgernis, wenn nicht sogar eine grosse Gefahr, besonders für die Weidetiere.

Der Rundwanderweg führt an verschiedenen Stationen vorbei. Karte: zvg

Daneben gibt es auch die vorliegende Situation massgeschneiderter Tafeln. So etwa eine zur lokalen Milchwirtschaft, oder auch jene, die über die Landschaft des Wynentals informiert. Schellenberg erklärt: «Auf dem Satellitenbild sieht man, welchem Zeitgeist die Kulturlandschaft im Wynental entsprungen ist – der Anbauschlacht vor dem Zweiten Weltkrieg.» Aus der Luft betrachtet falle einem auf, dass die Ackerfelder quasi auf dem Reissbrett geplant wurden, um einen Teil zur landwirtschaftlichen Versorgung der Schweiz beizutragen.

Ohne die Bauern ginge es nicht

Dass der «Buurelandweg» heuer ins Wynental kommt, ist kein Zufall. So gibt es in diesem Jahr einige andere grosse Anlässe in der Region, die Potenzial für Synergien schaffen. So zum Beispiel die Gewerbemesse «Wynaexpo» Ende April, wie Schelleberg erklärt: «Da sind wir mit dem ‹Buurelandweg› auch vertreten, deshalb bauen wir die Posten extra schon Ende April auf.» Einige Posten müssten dann am darauffolgenden Montag nur noch zum Weg zurücktransportiert werden.

Gleichzeitig feiert die Gemeinde Gontenschwil heuer ihr 850-jähriges Jubiläum. In diesem Rahmen findet am 25. Juni ein Landwirtschaftstag statt, unter anderem vom Landfrauenverein organisiert – dazu passt natürlich der «Buurelandweg». Und zum grossen Jubiläum im September selber, so Schellenberg: «Es würde uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere nebst den Feierlichkeiten – etwa als Verdauungsspaziergang – unseren Weg besucht.

Auch wenn der Bauernverband Aargau die Fäden zieht, und zusammen mit dem Swisslos-Lotteriefonds die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt; ohne die Bauern ginge es nicht, ist Schellenberg wichtig zu betonen: «Die lokalen Bauern bauen alles auf, ziehen mit, ohne ihre Begeisterung und ihr Engagement wäre das Projekt nicht zu stemmen.» Erst durch sie werde das Projekt lebendig.