Gontenschwil «Wir haben immer gehofft, dass es schneller wieder aufwärtsgeht»: Wie ein tragisches Schicksal das Ende der letzten Metzgerei im Dorf bedeutet Die Dorfmetzg in Gontenschwil ist die letzte von drei Metzgereien im Dorf. Respektive war. Aufgrund einer Krankheit von Betreiber Markus Moser wird sie ihre Tore nach fast 60 Jahren nie wieder öffnen.

Sie hätten sich ein anderes Ende gewünscht: Doris Bieri und Markus Moser müssen ihre Dorfmetzg in Gontenschwil nach einem Hirnschlag schliessen. Pascal Bruhin

Die Storen sind runtergelassen, die Vitrine leer. Doch nach frischen Würsten riecht es in der Metzgerei noch immer. An den Wänden hängen unzählige Urkunden und Auszeichnungen. Stolz zeigt Markus Moser auf ein Diplom seiner «Huuswurst», der Spezialität des Hauses, die an mehreren internationalen Wettbewerben mit Gold prämiert wurde. Das Rezept der Rohwurst aus Schweine- und Rindfleisch stammt noch von Mosers Vater.

Fast scheint es so, als würde die Metzgerei am nächsten Tag wieder aufmachen. Doch dem wird nicht so sein. Es war dieser eine Abend im Juli letzten Jahres, der das Leben von Markus Moser für immer verändert. Hirnschlag, so die Diagnose. Kurz darauf folgte eine Herz-OP. Mit Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie kämpfte sich Moser langsam aber sicher zurück ins Leben. Und er kämpft noch immer.

Die Fleischwaren der Dorfmetzg gewannen viele internationale Auszeichnungen. Allen voran die Huuswurst, auf eines derer Diplome Markus Moser zeigt. Pascal Bruhin

1966 übernahm Mosers Vater die Metzgerei

Seine Metzgerei, die Dorfmetzg in Gontenschwil, ist aber seit jenem Tag zu. «Wegen Krankheit vorübergehend geschlossen», steht an der Tür des Ladenlokals im Hochparterre einer alten Liegenschaft, direkt an der Dorfstrasse. «Wir haben immer gehofft, dass es schneller wieder aufwärtsgeht», sagt Doris Bieri, Mosers langjährige Partnerin. Doch dem war nicht so. Die Metzgerei, die Markus Mosers Vater Robert 1966 übernommen hatte, wird ihre Tore nicht mehr öffnen.

«Als ich 1995 das Geschäft von meinem Vater übernommen habe, gab es im oberen Wynen- und im Seetal noch 26 Metzgereien», erinnert sich Markus Moser selbst. «Allein in Gontenschwil gab es früher drei.» Heute sind es mit den Metzgereien Burkard in Menziken, Bolliger in Reinach und Ulmann in Zetzwil in der Region noch deren drei.

Markus Moser hat seinen Beruf geliebt. «Ich hätte mir gewünscht, sicher noch vier Jahre zu arbeiten und dann in Frühpension zu gehen», sagt der 58-Jährige. Von einem Tag auf den anderen hat sich aber Mosers – und auch Bieris – Leben komplett verändert. Wie man damit klarkommt? «Es ist ein Prozess», sagt Moser. Und seine Partnerin fügt nachdenklich an: «Man muss sich immer daran erinnern, dass es andere gibt, denen es noch viel schlechter geht.»

Vier Dorfmetzg-Spezialitäten gibt es doch noch zu kaufen

«Viele rufen an und fragen nach unseren Würsten», führt Bieri mit einem Schmunzeln im Gesicht aus. Es sind diese kleinen Zeichen der Anerkennung, die dem Paar Kraft gibt. Für die langjährige Treue ihrer Kundschaft möchten sich Markus Moser und Doris Bieri denn auch aus tiefstem Herzen bedanken. «Wer noch Gutscheine hat, der darf sich ungeniert bei uns melden», sagt Bieri. Diese würden dann ausbezahlt. Oder aber nach Wunsch gegen Huuswürste, Peperoncini-, Käse- oder Rauchwürste eingetauscht.

Die Huuswurst und drei weitere Spezialitäten der Dorfmetzg werden nach Mosers Rezept in der Metzgerei Bolliger in Reinach hergestellt. Pascal Bruhin

Denn genau diese vier Spezialitäten der Dorfmetzg werden nach Mosers Rezept weiterhin produziert. Zwar nicht mehr in Gontenschwil, aber in der Metzgerei Bolliger in Reinach, wo Markus Moser jeweils einmal wöchentlich beim Wursten hilft. Zu kaufen gibt es die Würste in der Metzgerei in Reinach oder aber auf telefonische Anmeldung bei Markus Moser und Doris Bieri in Gontenschwil. Die beiden freuen sich denn auch: «Ein kleines Stück der Dorfmetzg bleibt so wenigstens erhalten.»