Gontenschwil stellt den Naturschutz im Dorfmuseum ins Rampenlicht

Was kann man tun gegen das Insektensterben? Gibt es auch für Privatpersonen Möglichkeiten, die Artenvielfalt zu verbessern? Solche und ähnliche Fragen werden in letzter Zeit oft an die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Gontenschwil ­herangetragen.

«Jeder sieht, dass es weniger Insekten gibt», bestätigte Präsidentin Jacqueline Züsli. Deshalb ist sie froh, dass der Verein die Möglichkeit erhalten hat, die Sonderausstellung 2020 im Dorfmuseum zu gestalten, die unter dem Titel «Natur findet Gontenschwil – Gärten, in denen es summt und brummt» steht.

Chancen im Siedlungsraum

Am Samstag war Vernissage und Eröffnung der Ausstellung. Diese ist bis Ende November mindestens einmal pro Monat offen, ausser im Juli und August. «Es werden auch immer zwei Mitglieder unseres Vereins anwesend sein, denn der aktive Austausch mit der Bevölkerung ist uns sehr wichtig», erklärte Jacqueline Züsli. Die Kleinstrukturen in einem Siedlungsgebiet sieht sie als grosse Chance für die Förderung der Biodiversität. «Hier kann jeder etwas machen, anstatt nur Angst vor dem Insektensterben zu haben.»

Magi Keller, Aktuarin des Vereins, fügte hinzu: «Wir zeigen Alternativen zu Rasen und Steingärten auf. Viele wissen nicht, mit welch einfachen Mitteln man die Artenvielfalt unterstützen kann.»

Schutzgebiete aus ungewohnter Perspektive

Den Wildbienen ist ein wesentlicher Teil der Ausstellung gewidmet, die sich im Dachgeschoss des Dorfmuseums befindet. «Es gibt in der Schweiz 600 rund Wildbienenarten», erklärte Jacqueline Züsli. «Die Hälfte davon ist bedroht.» Der Natur- und Vogelschutzverein hat deshalb einen Wettbewerb zu diesen Insekten ausgeschrieben. Jeden Monat wird eine neue Wildbienenart beschrieben. Die Leute werden aufgefordert, auf die Suche nach den kleinen Brummern zu gehen und Fotos einzusenden. Den Anfang macht die Dunkle Erdhummel.

Die Ausstellung vermittelt auch Anregungen für die Gestaltung von Gärten und Balkonen und erklärt, welche Pflanzen für Insekten besonders wertvoll sind. Zudem zeigt ein Video Drohnenflugaufnahmen von den 11 Naturschutzgebieten, um welche sich der Verein kümmert.