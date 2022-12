Gontenschwil Spendenaktion für minderjährige Asylsuchende ohne Eltern: Für Zwischenmenschliches fehle dort das Geld Helen Dietsche sammelt regelmässig Spenden für unbegleitete Jugendliche, die ohne Eltern in die Schweiz geflüchtet sind. Die Spendenfreudigkeit grosser Firmen macht sie dabei immer wieder sprachlos.

Die Gontenschwilerin Helen Dietsche sammelt Kuscheldecken für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Bild: zvg

Anderen eine Freude bereiten kann einem ein unbeschreibliches Gefühl geben. Das weiss auch die Gontenschwilerin Helen Dietsche: Seit über einem Jahr setzt sie sich für unbegleitete minderjährige Asylsuchende ein – also für Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern in die Schweiz geflüchtet sind.

Angefangen hat alles, als ihre Tochter 2021 eine Stelle als Betreuerin in der Asylunterkunft Aarau angetreten hat, sagt Dietsche: «Sie hat mir erzählt, wie gut für die Jugendlichen gesorgt wird, solange es um den täglichen Bedarf und Schulbildung geht, aber wie für viele zwischenmenschliche Dinge einfach das Geld fehlt.» Doch auch diese Jugendlichen hätten ein grosses Bedürfnis nach Fürsorge und Liebe.

Decken, Schirme, Unterhosen und Schoggi

Die selbstständige Kommunikationsfachfrau startete darauf in den sozialen Medien einen Spendenaufruf. Mit Erfolg: «In der Schweiz herrscht – auch wenn man es nicht immer vermuten würde – eine enorme Solidarität.» Seitdem ist sie regelmässig in Kontakt mit grossen Schweizer Firmen: «Bis vor kurzem mussten die Jugendlichen ohne Schirm im Regen zur Schule laufen. Kurzerhand habe ich eine Firma in der Ostschweiz angefragt, eine Woche später stand ein Palett mit 200 Schirmen vor der Tür.» Ein Unterwäschehersteller aus dem Zurzibiet habe unkompliziert 1400 Unterhosen – ebenfalls immer Mangelware – gespendet, ein grosser Schokolade-Hersteller goldene Weihnachtsbären.

Nun hat sich Dietsche zum Ziel gesetzt: 200 Kuscheldecken. Mit Hilfe der Märkli-Aktion «Zeit zum Träumen» von Coop: «Ich sammle die Märkli und tausche sie gegen Decken ein – bisher stapeln sich rund 70 davon im Hauseingang, dazu habe ich volle Karten für 96 weitere.» Als Nächstes stehen Plüschtiere auf dem Programm: «Jeder Jugendliche findet bei seiner Ankunft ein Plüschtier auf dem Bett – bisher war es ein Hase mit einem Rüebli in der Hand, als Nächstes wird es hoffentlich der Plüsch-Igel von Coop sein.» Die Marken nimmt Dietsche weiterhin gerne entgegen, man kann sie an die Haldenstrasse 130 in Gontenschwil schicken oder in die Box beim McOptic im Bärenmarkt Reinach werfen.