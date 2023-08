Gontenschwil Freizeitgebäude, Gärtnerei und Wohngruppen: «Klinik im Hasel» baut für über 18 Millionen Franken neu Geht alles nach Plan, könnte der Ersatzbau der Klinik für Sucht- und Trauma-Erkrankungen in Gontenschwil in rund drei Jahren stehen. Damit soll unter anderem die Unterversorgung gemildert werden.

Das Architekturbüro Diagonal aus Winterthur hat den Neubau der Klinik im Hasel geplant. Visualisierung: zvg

Rund 50 Jahre alt ist das Gebäude der aktuellen Klinik im Hasel in Gontenschwil. Seit einigen Jahren ist die Von Effinger Stiftung – ihr gehört die Einrichtung – unter anderem deshalb mit der Planung eines Ersatzbaus der Klinik für für Trauma- und Suchterkrankung beschäftigt. Das Projekt, welches von den Diagonal Architekten entworfen wurde, besteht aus vier Gebäuden, die um einen zentralen Innenhof angeordnet sind. «Die Komposition der Diagonal Architekten für die Neubauten integriert sich optimal in die Landschaft, analog zu den vereinzelten landwirtschaftlichen Betrieben auf dem Hasel in Gontenschwil», sagt Fred Zimmerli. Der Architekt ist der Bauherrenbegleiter der Stiftung für das Projekt.

Der Innenhof soll als eine Art Scharnier zwischen den verschiedenen Bereichen des Betriebs funktionieren, heisst es in der Beschreibung der Diagonal Architekten AG. Ausserdem soll die Abschottung des Platzes gegen aussen zu einer «familiären Atmosphäre» führen.

So sieht die Klinik heute aus. Natasha Hähni

Die zweigeschossigen Bauten sind als Holzkonstruktionen geplant. Zimmerli ergänzt: «Die Organisation der Räume garantiert einen sehr guten Betriebsablauf für die Klinik, um Sucht und Trauma der Patienten zu überwinden.» Jedem Gebäude wird also eine Nutzung zugeordnet, «was die Orientierung für Patientinnen, Patienten und Angestellte erleichtert», so die Beschreibung des Architekturbüros.

Empfang, Beschäftigung, Gärtnerei

Ein erstes, zweigeschossiges Empfangsgebäude dient den Klientinnen und Klienten zu Beginn ihres Aufenthaltes. Hier sollen sie rund eine Woche auf der Entgiftungsstation bleiben. In der zweiten Bauetappe folgt das Gebäude «Sport und Freizeit», wo das therapeutische Beschäftigungsprogramm angeboten werden soll. Als weiterer Schritt ist das Wohngruppengebäude geplant. Wie den Unterlagen zu entnehmen ist, wird dieser Platz für drei Wohngruppen bieten. Die sind jeweils über zwei Etagen zusammengefasst. Wohnen sollen Klientinnen und Klienten hier etwa zehn Monate lang. Die Wohngruppen sind in zwei Traumastationen und eine Entwöhnungsstation gegliedert. Jede der drei Wohngruppen hat einen Gartenhof.

Als letztes ist im nördlichen Bereich das Infrastrukturgebäude geplant. Hier sollen Fahrzeuge und Maschinen für den Unterhalt geparkt werden können. «Weiter ist ein Bereich für eine kleine Gärtnerei vorgesehen», steht in den Unterlagen.

Trotz Verzögerung keine Anpassungen

Die Bauprofile für den Ersatzneubau der Klinik stehen schon seit Mitte September 2022. In ihrem Jahresbericht schreibt die Von Effinger-Stiftung: «Die veränderten politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirken auf die Projekte der Klinik im Hasel ein.» Der Start des Ersatzneubaus habe deswegen pausiert werden müssen.

Wie Fred Zimmerli auf Anfrage sagt, seien aktuell aber keine Anpassungen am Bauprojekt geplant. «Selbstverständlich gehört in jeder Phase eines Bauvorhabens eine wirtschaftliche Bewertung der Gesamtsituation zu den Aufgaben einer verantwortungsbewussten Bauherrschaft», sagt er. Gemäss Baugesuch, welches aktuell öffentlich aufliegt, belaufen sich die Kosten des Projekts auf 18,5 Millionen Franken.

Die Klinik im Hasel befindet sich in einer Spezialzone. Sie ist umgeben von Landwirtschaftsfläche zwischen Gontenschwil und Schmiedrued. Im Rahmen der Revision der Bau- und Nutzungsordnung in Gontenschwil wurde die Sonderzone Hasel definiert und bewilligt. Dies musste gemacht werden, weil die geplante Anordnung der neuen Bauobjekte der Klinik nicht mehr mit dem Zonenplan übereinstimmte.

Neben der Modernisierung ist das Hauptziel des Neubaus die Erhöhung der Kapazität. Die «Klinik im Hasel» will wachsen. Schon vor rund anderthalb Jahren heisses von Seiten der Klinik, dass man mit dem Neubau-Projekt mehr stationäre Plätze für Patientinnen und Patienten anbieten möchte, um die Unterversorgung zu mildern.

Aufliegen wird das Baugesuch noch bis zum 28. August. Stimmen die Rahmenbedingungen der Von Effinger Stiftung, kann gemäss Fred Zimmerli bei normalem Planungsablauf mit einem Baustart im nächsten Jahr und mit einer voraussichtlichen etappierten Bauzeit von insgesamt drei Jahren gerechnet werden.