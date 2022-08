Gontenschwil Schöner werden am Bahnhof – das Lokal direkt an den Gleisen ist jetzt wieder vermietet Lange stand es leer, das Geschäftslokal am Bahnhof Gontenschwil. Früher war dort ein Kiosk beheimatet. Das Gewerbe, das jetzt einzieht, setzt auf Beauty und Gesundheit statt Tabak und Zeitschriften.

Das Ladenlokal am Bahnhof Gontenschwil stand über mehrere Monate zur Vermietung ausgeschrieben. Pascal Bruhin (25.2.2022)

Schöner werden am Bahnhof: Lokal ist wieder vermietet Gontenschwil Ein Coiffeursalon, eine Velowerkstatt oder doch ein Goldschmied? Frau Gemeindeammann Renate Gautschy hatte einige Ideen, was ins Gewerbelokal am Bahnhof ziehen könnte.

An bester Lage suchten die 56 Quadratmeter direkt an den Gleisen lange einen neuen Nutzer. Der ist nun offenbar gefunden. «Der Mietvertrag ist unterschrieben», bestätigt Claudia Wächter, Assistentin der Geschäftsleitung der Liegenschaftsbesitzerin, der Aargau Verkehr AG, auf Anfrage.

«Hyperbare Sauerstofftherapie» und falsche Wimpern

Unterdessen liegt auch das Umnutzungsgesuch auf. Aus dem ehemaligen Kiosk soll demnach ein Beautysalon werden. «Gewerbe mit Dienstleistungen zu Regenerationszwecken» heisst es konkret im Umnutzungsgesuch.

Nebst «hyperbarer Sauerstofftherapie» sollen aber auch Wimpernverlängerungen angeboten werden. Das Gesuch liegt noch bis zum 5. September auf.