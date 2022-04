Gontenschwil Ob mit Chili, Steinpilzen oder Bärlauch: Aus der ehemaligen Konditorei Klaus kommen jetzt handgemachte Pastasorten Der Ur-Gontenschwiler Ruedi Gautschi und seine selbst gemachten Teigwaren sind seit drei Jahren auf verschiedenen Märkten anzutreffen. Nun hat er in seiner Heimat einen Laden eröffnet – in einem dorfbekannten Lokal.

Ruedi Gautschi stellt in seiner Nudelwerkstatt Teigwaren in den unterschiedlichsten Formen her. Alex Spichale

Neue Düfte in der ehemaligen Konditorei Klaus in Gontenschwil – Ruedi Gautschi, mit seiner Nudelwerkstatt im März eingezogen, macht gerade «Heisse Liebe». So heisst eine der beliebten Pastasorten, die Gautschi einerseits im Laden und andererseits auch an verschiedenen Märkten in der Region vertreibt.

Die kleinen, rötlich gefärbten Herzli-Teigwaren enthalten Chilipulver und Tomaten. Und haben wie fast alle von Gautschis Pastasorten dieselbe Basis, wie er erklärt: «Ich produziere eigentlich nur mit Urdinkelmehl.» Das hat verschiedene Gründe: Einerseits wird das sonst für Pasta klassische Hartweizengriess kaum in der Schweiz hergestellt. «Ich will alle meine Zutaten aus der Schweiz beziehen – da ist Hartweizengriess aus Kanada keine Option.» Hinzu komme, dass Urdinkel sowieso viel verträglicher und nahrhafter sei.

Ruedi Gautschi bei der Produktion seiner «Heisse Liebe»-Pasta. Florian Wicki

Erste Maschine war ein Hochzeitsgeschenk

Entdeckt hat der 52-jährige Ur-Gontenschwiler seine Nudel-Leidenschaft vor über zehn Jahren mit einer kleinen Pastamaschine des Seenger Herstellers Korngold: «Behaften Sie mich nicht darauf, aber ich glaube, sie war ein Hochzeitsgeschenk», sagt Gautschi und lacht. Die Maschine habe ein Fassungsvermögen von etwa einem halben Kilo Teig gehabt – in der Zwischenzeit hat sich Gautschi kontinuierlich gesteigert, die jetzige Maschine (immer noch Korngold) fasst etwa sechs Kilo. Die Pastasorten seien in seinem Umfeld schon von Beginn an sehr gut angekommen, was ihn vor drei Jahren ermutigt habe, zusammen mit einem Freund seine Waren an Wochenmärkten feilzubieten.

Zum Lokal in der in Gontenschwil allseits bekannten Konditorei Klaus kam Gautschi durch seine Bekanntschaft mit deren früheren Inhaber, Jürg Klaus, wie er erklärt: «Wir kennen uns noch aus der Schulzeit.» Später habe er, der gelernte Metzger und Koch – nach einer Art Walz auf den Kanarischen Inseln und der absolvierten Hotelfachschule in Thun –, den Bereich Gastronomie der Stiftung Wendepunkt geleitet. Klaus war zu dieser Zeit ebenfalls beim Wendepunkt, als Bereichsleiter der Konditorei, die ebenfalls erst in Gontenschwil war und schliesslich an den Hauptsitz der Stiftung in Muhen umgezogen ist – eine glückliche Fügung für Gautschi.

Firmenlogo als Pastasorte

Sowieso ist Gautschi sehr zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf. Auch dafür hat er einen Trick: «Wenn man keine hohen Erwartungen hat, werden diese schnell übertroffen», sagt er und lacht. Er habe aber seit seiner Eröffnung schon enorm viel positives Feedback erhalten. Die Kassenschlager seien bestimmt die Sorten «Waldspaziergang» (mit Steinpilzen), «Fernweh» (mit Orangen-Curry), eben die «Heisse Liebe» und ein saisonaler Hit «Frühlingserwachen», mit frischem Bärlauch, den Ruedi Gautschi selber gepflückt hat. Daneben verkauft er auch selbst gemachte Pastasaucen wie zum Beispiel Pesto. Oder Geschenkkörbe, die mit passenden – und ebenfalls hochwertigen – Produkten wie Wein oder Fleischwaren komplettiert werden. Dank rund 30 verschiedener Matrizen kann Gautschi viele verschiedene Pastaformen herstellen.

Je nach Matrize (Gussform) erhalten die Teigwaren eine andere Form. Alex Spichale

Neben dem herkömmlichen Direktverkauf nimmt Gautschi auch Kundenwünsche entgegen. So kann man zum Beispiel seine selbst gepflückten Kräuter oder als Bauer auch Getreide zu ihm bringen; er macht Nudeln daraus. Und schliesslich betreibt er auch ein Firmenkundengeschäft: «Kürzlich kam ein Kunde, der für sein Geschäft Nudeln in Form seines Firmenlogos wollte – auch das gibt es bei mir.» Dieser Kunde habe früher immer zwei Flaschen Wein verschenkt, nun gebe es halt eine Flasche Wein und eine Packung Pasta.

Mehlknappheit macht auch ihm zu schaffen

Auch sonstige Spezialwünsche nimmt Gautschi gerne an. Da war zum Beispiel ein Kunde, der reine Aargauer Pasta bestellt hat, mit ausschliesslich lokalen Zutaten. Nicht nur da hatte Gautschi zu Beginn Mühe mit der Beschaffung der Rohstoffe. Derzeit sei das Mehl – speziell Urdinkel – überall knapp: «Gerade kürzlich hat mir eine Mühle gesagt, dass sie derzeit gar kein Urdinkelmehl mehr liefern kann.» Auch deshalb überlegt sich Gautschi, im kommenden Jahr die Beschaffung umzukrempeln: «Ich bin gerade mit verschiedenen Landwirten im Gespräch – kann ich bei ihnen Getreide kaufen und dann selber zur Mühle bringen, bin ich auch bei einer Knappheit wenigstens direkt an der Quelle.» Ein weiteres Zukunftsprojekt sind glutenfreie Teigwaren sowie Teigwaren aus älteren und somit selteneren Getreidesorten wie Emmer oder Einkorn.

Momentan hat Gautschi offiziell nur einmal pro Woche offen, und zwar am Donnerstag. Die anderen Tage verbringt er vormittags mit seinem zweiten Standbein als Leiter der Küche einer sozialen Institution – und nachmittags mit der Produktion von Teigwaren. Da komme es öfters vor, dass der Laden trotzdem geöffnet ist: «Wenn das Licht brennt und die Tafel vor dem Eingang steht, kann man gerne reinkommen.»