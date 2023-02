Gontenschwil Mehr als Unterricht: Mit «Englisch für Frauen» hat sie eine Gemeinschaft aufgebaut Gabriela Rüetschi hat vor über zehn Jahren ein Englisch-Angebot ins Leben gerufen. Was anfangs nur ein Beisammensein war, ist zu einem umfangreichen Kursangebot angewachsen.

Gabriela Rüetschi hat «Englisch für Frauen»in ihrer Küche gestartet. Zvg / zvg

«Es sollte ein freundliches Treffen mit Frauen sein, bei einer Tasse Kaffee oder Tee», erzählt Gabriela Rüetschi-Mahalean. Was daraus entstand, ist ein Lern- und Coachingcenter. Zu finden ist «Englisch für Frauen» im Gontenschwiler Schulhaus Husmatt. Die Zielgruppe: Frauen in allen Lebenslagen und Altersgruppen.

Gestartet habe das Angebot in der Küche der ausgebildeten Kommunikationsfachfrau. «Ich und mein Mann wohnten damals in einer kleinen Wohnung in Gontenschwil», so Rüetschi. Während er als Musiklehrer arbeitete, sei sie auf der Suche nach «Freunden, Gesprächen und Arbeit» gewesen. Ihren Bürojob in Hauptstadt Bukarest hatte die Rumänin zuvor aufgegeben, um mit ihm in die Schweiz zu ziehen. Er habe zuvor in Deutschland gelebt.

In ihrer Heimat sei sie ein viel beschäftigter Mensch gewesen, hält Rüetschi fest. «Ich war immer die Stimme der anderen.» Wegen der Sprachbarriere habe sie in der Schweiz eine Zeit lang aber selbst keine Stimme gehabt. So entstand der Plan, eine Gemeinschaft zu schaffen, «in der Frauen Kontakte knüpfen, etwas Neues lernen können».

«Lieber individuell als die falsche Gruppe»

Angesprochen seien Pensionierte, Hausfrauen wie auch Geschäftsfrauen, die vielleicht nur über Mittag kurz Zeit haben. Die Einschränkung ihrer Zielgruppe begründet sie so: «Frauen sind viel einfühlsamer und empfänglicher für Emotionen, die ihr Denken beeinflussen.» Sie hätten ein tieferes Verständnis füreinander.

Ihr Angebot sei deshalb auch keine typische Sprachschule. Die Kurse seien jeweils einzeln auf Kursteilnehmerinnen zugeschnitten. «Ich ziehe es vor, mit Schülerinnen individuell zu arbeiten, als sie in die falsche Gruppe zu stecken», so Rüetschi. Die Gruppen bestehen jeweils aus vier Frauen. Rüetschi selber hat Kommunikationswissenschaften studiert und hat ein Englisch-Lehrdiplom von der Cambridge-Universität in London. Ausserdem ist sie vom Schweizerischen Verband für Weiterbildung als Kursleiterin anerkannt und hat fast zehn Jahre Erfahrung als Englisch-Lehrerin.

Das neueste Projekt von Gabriela Rüetschi-Mahalean ist ein Kinoabend im Schulhaus Husmatt. Film und Gespräche auf Englisch, dazu Getränke und Popcorn. Willkommen sind am Anlass, der jeweils am ersten Montag und am ersten Freitag im Monat stattfindet, alle Frauen.