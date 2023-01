Gontenschwil Klinik im Hasel: Der 24-Millionen-Bau verzögert sich – und könnte teurer werden Die Von-Effinger-Stiftung baut der Gontenschwiler Klinik im Hasel einen Neubau, der 2026 hätte abgeschlossen werden sollen. Der Stiftungsratspräsident erklärt, wo man heute steht, und welche Probleme sich bereits jetzt abzeichnen.

Die in den 70ern gebaute Gontenschwiler Klinik im Hasel plant einen Neubau, das Projekt gestaltet sich aktuell schwieriger als gedacht. Bild: Urs Helbling

Die Gontenschwiler Klinik im Hasel will wachsen. Dafür plant die Aargauer Von-Effinger-Stiftung, in deren Eigentum sich die Entzugs-, Sucht- und Trauma-Klinik befindet, am bestehenden Standort zwischen Gontenschwil und Schlossrued einen Neubau. Bereits vor einem Jahr hiess es, mit dem 24-Millionen-Franken-Bauprojekt wolle man die Kapazität von rund 70 auf knapp 100 stationäre Plätze für Patientinnen und Patienten – also rund 50 Prozent – vergrössern und damit die aktuelle Unterversorgung mildern. Ausserdem sei die Lebensdauer der in den 70ern gebauten Klinik nun endgültig überschritten. Die neue Anlage soll dereinst wie ein eigenständiger Weiler – also wie eine kleine Wohnsiedlung – funktionieren, mit vier Gebäuden, die um einen gemeinsamen zentralen Platz angeordnet werden.

Nun zeigt sich, dass die schwierige Weltlage auch Auswirkungen auf dieses Bauprojekt hat, wie Stiftungsratspräsident Werner Berner erklärt: «Die Bauteuerung macht uns aktuell zu schaffen.» Die Stiftung, beziehungsweise ihre Baukommission, sei zwar zuversichtlich, mit intensiver und ökonomischer Planung sowie guten Absprachen die Kosten im vorgegeben Budget halten zu können. Die Klinik im Hasel hat in einem detaillierten Businessplan mit einer entsprechenden Mittelfristplanung eruiert, welche Mietkosten nachhaltig tragbar sind. Darauf basiert das von der Stiftung vorgegebene Kostendach von rund 24 Millionen Franken für den Neubau.

Das sei aber keine leichte Aufgabe, führt Berner aus: «Da wir sowieso schon einen engen Rahmen gesetzt haben, lassen sich grössere Kostenreduktionen nur umsetzen, indem das ganze Projekt redimensioniert wird.» Sprich, setze sich die Bauteuerung fort (gemäss Baukostenindex zuletzt bei über 8 Prozent), würde das den Rahmen sprengen und man müsste den Neubau schmerzhaft verkleinern. Das wolle die Stiftung aber tunlichst vermeiden, so Berner: «Klinik-Leitung und Stiftungsrat sind begeistert vom Neubau-Projekt und würden es natürlich nach Möglichkeit auch gerne wie geplant umsetzen.»

Gebaut wird erst im nächsten Jahr

Nicht nur Zinsen und Baukosten haben sich im letzten Jahr verändert, auch der Zeitplan sieht nun anders aus. Ursprünglich war geplant, in diesem Jahr mit den Bauarbeiten zu starten, die Eröffnung war für 2026 vorgesehen. Nicht mehr, so Berner: «Aktuell rechnen wir mit mindestens einem Jahr Verzögerung.» Im aktuellen Umfeld mit den erwähnten Unsicherheiten lässt sich ein Baubeginn in diesem Jahr noch nicht verantworten.

Weiter musste Spezialzone Hasel, in der sich die Klinik befindet, im Rahmen einer BNO-Revision angepasst werden. Dies, weil die geplante Anordnung der neuen Bauobjekte der Klinik nicht mehr mit dem Zonenplan übereinstimmte. Die flächenneutrale Umlagerung der Zone im Plan – südlich wurde um 2585 Quadratmeter erweitert und im Westen sowie Osten und Nordosten um 2592 Quadratmeter reduziert – hat die ausserordentliche Gemeindeversammlung letzten September bewilligt, erst danach konnte das Baugesuch eingereicht werden. Die Anpassung wurde inzwischen auch vom Regierungsrat bewilligt, wie dieser am Freitag verkündet hat.