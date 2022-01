Gontenschwil Klinik im Hasel: 24 Millionen Franken soll der neue Erweiterungsbau kosten Auch die Gontenschwiler Klinik im Hasel kämpft mit den Folgen von Corona. Nicht nur die Pandemie erschwert das bevorstehende Bauprojekt, wie der Geschäftsführer und Chefarzt der Klinik erzählt.

Model des Ersatzneubaus der Klinik im Hasel – geplant und aufgestellt vom Architekturbüro Diagonal aus Winterthur. zvg

Noch müssen viele Pläne geplant und Sitzungen abgesessen werden, bis die Bagger schliesslich im Hasel in Gontenschwil auffahren können: «Wir befinden uns gerade in der Planungsphase», erklärt der Geschäftsführer und Chefarzt der auf Sucht- und Trauma-Erkrankungen spezialisierten Klinik im Hasel, Thomas Lüddeckens. Er weist von Anfang an darauf hin, dass nicht die zwischen Gontenschwil und Schmiedrued gelegene Klinik Bauherrin des Neubauprojekts ist, mit dem die Kapazität von etwas über 70 auf etwas unter 100 stationäre Patientinnen und Patienten (rund 50 Prozent) vergrössert werden soll. Sondern die vor über 100 Jahren gegründete Von-Effinger-Stiftung, in deren Eigentum sich die Klinik im Hasel AG befindet.

Vor rund einem Jahr traten um die 20 Architekturbüros im Wettbewerb um das Bauprojekt an. Gesiegt hat das Winterthurer Architekturbüro Diagonal, das damals noch Stutz Bolt Partner Architekten AG hiess – dasselbe Büro, aus dessen Feder auch die Dreifachturnhalle des Lenzburger Schulhauses Angelrain stammt. Das Büro schreibt im Siegerprojekt, die neu zu bauende Anlage soll wie ein eigenständiger Weiler – also wie eine kleine Wohnsiedlung – funktionieren: «Die vier Gebäude sind so um einen gemein­samen zentralen Platz ange­ordnet, dass dieser als Schar­nier zwischen den verschie­denen Berei­chen des Betriebs funk­tio­niert.»

Rohstoffmangel erschwert auch dieses Projekt

Kein Wunder, freut sich Lüddeckens auf den Neubau. Dieser ist auch dringend nötig, erklärt er: «Die Nachfrage nach Therapie ist deutlich grösser als unser Angebot.» Und das schon seit langem, und obwohl die Klinik den grössten Teil ihrer therapeutischen Arbeit inzwischen ambulant leistet. Im Jahr betreut die Klinik in der Tagesklinik und im Ambulatorium am Lenzburger Bahnhof über 1200 Patientinnen und Patienten, gegenüber etwa 250 im stationären Bereich.

Ausserdem sei die Lebensdauer der in den 70ern gebauten Klinik nun endgültig überschritten, so Lüddeckens: «Wir hätten das Gebäude mit einer Renovation für mehrere Millionen Franken schon noch länger am Leben halten können.» Doch nur für ein paar Jahre, weshalb sich ein neues und umfassendes Bauprojekt lohne. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen, die Eröffnung ist für 2026 geplant.

Thomas Lüddeckens ist Chefarzt und CEO der Klinik im Hasel in Gontenschwil. zvg

Das soll um die 24 Millionen kosten, so Lüddeckens. Und momentan muss er darum kämpfen, dass das auch so bleibt: «Derzeit schiessen die Preise für die Baumaterialien in die Höhe, darum müssen wir jetzt in Verhandlungen gehen und schauen, dass wir zu einem ordentlichen Preis ein ordentliches Gebäude erhalten.» Auch wenn es der Klinik natürlich nicht nur ums Geld geht, die Kosten haben eine relativ harte Obergrenze: «Wir müssen den Neubau später auch wieder refinanzieren können.» Soll heissen, das Geld, das nun für den Bau ausgegeben wird, muss innerhalb einer bestimmten Frist wieder eingeholt werden – da sich die Klinik ausschliesslich über den eigenen Betrieb finanziert, müssen sich die Kosten also in einem realistischen Rahmen bewegen.

Das ist nicht die einzige Herausforderung, mit der sich Lüddeckens und die Klinik im Hasel derzeit beschäftigen müssen. Wie alle Pflege- und sonstigen Gesundheitseinrichtungen wird auch die Klinik derzeit stark von den Folgen der Coronavirus-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl die Klinik bereits im Februar 2020 eine Corona-Taskforce in alle Leitungsgremien integriert hat; in einer Zeit, in welcher der Schweizer Durchschnitt noch kaum von diesem Virus gehört hat, geschweige denn von Lockdowns, Maskenpflicht und Corona-Impfungen.

«Wir sind da eher auf der vorsichtigeren Seite», erklärt Lüddeckens, man gebe sein Bestes, um für Patientinnen und Patienten wie auch für die rund 160 Mitarbeitenden einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das lohnt sich: «Wir hatten bis jetzt – Gott sei Dank – relativ wenig coronabedingte Ausfälle, und wenn, dann meist von gesunden Angestellten, die sich in Quarantäne befinden.»

Nicht nur das Personal ist am Anschlag

Doch auch in der Klinik im Hasel geht man langsam auf dem Zahnfleisch: «Die nun schon zwei Jahre andauernde Situation setzt unseren Mitarbeitenden unheimlich zu.» Und zwar über alle Abteilungen und Berufe hinweg, das Personal sei «ausgelaugt». Man spreche zwar häufig vom Gesundheitspersonal und von den Pflegeberufen, schliesslich seien in einer Gesundheitseinrichtung aber Personen, die den Betrieb am Laufen halten oder für Ordnung und Sauberkeit sorgen, genauso unentbehrlich. Und genauso am Anschlag. Nicht nur wegen der Arbeit: «Vielen fehlt auch die regenerierende Freizeit, in der man sich vom anstrengenden Beruf erholen sollte.» Die Situation sei für alle belastend, fügt er an: «Auch die Patienten sind in der Coronazeit dünnhäutiger geworden.» Corona zeigt sich inzwischen auch in einer deutlich höheren Fluktuation im Personalbestand. Folglich versucht die Klinik nun mit verschiedenen – noch nicht spruchreifen – Methoden, der enormen Belastung entgegenzuwirken.

Nun gilt es, bis zum allfälligen Normalbetrieb – eine mögliche Zeit nach Corona – den Kopf über Wasser zu halten. Lüddeckens zeigt sich zuversichtlich. Bereits in den kommenden Tagen eröffnet die Klinik im Hasel eine neue Station. Und zwar eine, die es so in der Schweiz noch nicht gegeben hat: «Wir bauen die schweizweit erste Station auf, die sich um Personen kümmert, die gleichzeitig an einer Sucht und unter einem Trauma leiden.» Es habe sich gezeigt, dass diese beiden Dinge immer häufiger zusammen auftauchen und viel besser zusammen behandelt werden.