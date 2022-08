Gontenschwil Jetzt wird abgestimmt: Gmeind stimmt im September über BNO-Revision und Baugebühren ab Am 7. September findet in Gontenschwil eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) statt. Thema ist unter anderem die Teiländerung der Spezialzone Hasel.

Gontnschwil gehört zu den Gemeinden, die Bauland auszonen müssen. Natasha Hähni

26 Jahre ist es her, seit die letzte Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsplanung (BNO) von Gontenschwil vom Grossen Rat genehmigt wurde. Etwa gleich alt ist das aktuell gültige Baugebührenreglement der Gemeinde. Beide Regelwerke bedürfen mittlerweile einer Überarbeitung in Abstimmung mit den aktuellen Entwicklungsabsichten der Gemeinde sowie den aktuellen Grundlagen und Vorgaben des übergeordneten Rechts. So gehört Gontenschwil beispielsweise zu den Gemeinden, die Bauland auszonen müssen. Nach einem langen Erarbeitungsprozess, soll nun an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 7. September über beides abgestimmt werden.

Frau Gemeindeammann von Gontenschwil. Michael Wuertenberg

Hinzu kommt die Vorlage zur Anpassung der Spezialzone Hasel, die aufgrund des Verfahrensstands der Gesamtrevision separat erarbeitet werden musste. «Die Anpassung beinhaltet insbesondere die flächenneutrale Umlagerung des Bereichs für Hochbauten», erklärt Frau Gemeindeammann Renate Gautschy, auf Anfrage.

Vier Anträge wurden berücksichtigt

Das Baugebührenreglement wurde zuletzt im Juni 1995 beschlossen. Einige Erneuerungen sind die Anpassung der Mindestbeträge bei Gebühren für Baubewilligungen: Vorentscheide kosten nun mindestens 300 Franken statt 100 Franken. Grundsätzlich werden aber immer noch 2 Promille der voraussichtlichen Bausumme verlangt. Bei der eigentlichen Baubewilligung wurde der Anteil von 2,5 auf 3 Promille erhöht, während auch hier der Mindestbetrag neu 300 statt 100 Franken beträgt. Bei vereinfachten Verfahren (ohne öffentliche Auflage) bezahlt man bald mindestens 200 statt, wie vor über einem viertel Jahrhundert beschlossen, 100 Franken.

Die Unterlagen zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland lagen vom 9. August bis 7. September 2021 öffentlich auf. Im Rahmen der öffentlichen Auflage fanden zwei Informationsveranstaltungen und je zwei Fragestunden statt. So Gautschy:

«Es sind 8 Einwendungen mit insgesamt 19 Anträgen eingegangen. Die Einwendungen wurden geprüft und bearbeitet.»

Berücksichtigt wurden vier Anliegen, wie in den Unterlagen zur bevorstehenden ausserordentlichen Gmeind ersichtlich ist. Darunter die Möglichkeit der Einsetzung einer Kommission zur Umsetzung und Kontrolle der Vollzugsrichtlinien im Bereich Naturschutz sowie die Präzisierung zur Wiederherstellungspflicht von unter Schutz gestellten Objekten.

«Das Ziel der Raumplanung ist, dass auf dem Landwirtschaftsland nicht gebaut wird und dass auf dem Bauland keine Kühe weiden», sagt die Frau Ammann. Gontenschwil sei eine ausserordentlich grüne Gemeinde. «Wir haben einen ausgezeichneten und wertvollen, engagierten Natur- und Vogelschutzverein. Wir pflegen einen guten Austausch.»

Keine Einwendungen betreffend Spezialzone Hasel

Die Unterlagen zur Teiländerung Kulturlandplan sowie Bau- und Nutzungsordnung (Anpassung Spezialzone Hasel) lagen vom 11. Februar bis 14. März 2022 auf. Während des Mitwirkungsverfahrens sind Gautschy zufolge keine Einwendungen oder Eingaben eingereicht worden.

Grundsätzlich sei der Gemeinderat zuversichtlich, dass die Anträge im September durchkommen. Der gesamte Planungsprozess sei zum Wohl der Gemeinde und im Rahmen der übergeordneten Vorgaben durchgeführt worden. «Zurzeit stehen wir nicht im Gegenwind», stellt Gautschy fest. Dennoch sei es eine Gemeindeversammlung wie jede andere, was bedeutet, dass der Souverän letztlich entscheidet.

Wird alles angenommen, kann von einer Inkraftsetzung der neuen Nutzungsplanung Anfangs 2023 ausgegangen werden.