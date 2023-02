Gontenschwil Gontenschwiler BNO beim Regierungsrat – zwei Punkte werden nicht bewilligt Die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung von Gontenschwil dauert nun schon bald zehn Jahre. Nun wurde ein Grossteil der Revision vom Regierungsrat bewilligt, folgende Punkte jedoch nicht.

Gontenschwil (Gemeindehaus im Bild) muss mit der neuen BNO einige Anforderungen des Kantons in Sachen Landschaftsschutz umsetzen. Bild: Florian Wicki

Die Revision einer Bau- und Nutzungsordnung nimmt naturgemäss viel Zeit in Anspruch. In Gontenschwil, wo die letzte BNO von 1996 ist, arbeitet man seit bald zehn Jahren an der Gesamtrevision. Nach der Annahme an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung im September lag die BNO nun beim Regierungsrat, der bis auf zwei Punkte alles bewilligt hat.

Zur Erinnerung: Mit der neuen BNO muss die Gemeinde einige Auszonungen vornehmen, das fordert der Kanton. Insgesamt werden nun fünf Hektaren Land ausgezont, die Mehrheit davon im Gontenschwiler Oberdorf, 2,1 Hektaren im Mitteldorf. Weiter wird der Wohnanteil in den Mischzonen erhöht, um dem moderaten Bevölkerungswachstum bis 2040 gerecht zu werden.

Bauernhof darf nicht ausgebaut werden

Im Natur- und Umweltschutz passiert auch einiges. So wird beispielsweise das Grundstück des Ponyhofs Schwarzenberg, der sich in der Landschaftsschutzzone Schwarzenberg befindet, in eine Spezialzone umgewandelt. Sonst könnte sich der Ponyhof in den nächsten Jahren nicht weiterentwickeln und wäre in seiner Existenz bedroht.

Und genau im Landschaftsschutz sind die beiden Punkte, bei welchen der Regierungsrat Vorbehalte hat. Und das nicht etwa von sich aus, sondern weil bei der Auflage ein Einsprecher Beschwerde eingereicht hat. Zum einen betrifft das einen anderen Landwirtschaftsbetrieb, der sich in der Landschaftsschutzzone Schwarzenberg befindet.

Die Landschaftsschutzzone Schwarzenberg mit dem Ponyhof im Hintergrund. Bild: Florian Wicki

Frau Gemeindeammann Renate Gautschy erklärt, diese ergebe sich aus dem Richtplan des Kantons: «Aufgrund dessen wurde die Landschaftsschutzzone in diesem Gebiet und ein Siedlungsei um die bestehenden Bauten und Anlagen eines langjährig bestehenden Landwirtschaftsbetriebes ausgeschieden.» Dieser könne in Zukunft nicht beliebig beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr erweitert werden, da dies in der Landschaftsschutzzone nicht vorgesehen sei.

Hochstamm-Obstgarten darf nicht abgerissen werden

Der zweite Punkt betrifft ein in der BNO erwähntes Naturobjekt, einen Hochstamm-Obstgarten, fährt Gautschy fort: «Das Naturobjekt wurde in der heutigen Ausdehnung belassen. Der Beschwerdeführer möchte, dass darauf verzichtet wird.» Soll heissen: Der Besitzer des Naturobjekts möchte, dass sein Obstgarten nicht mehr unter Schutz steht, was die Gemeinde beziehungsweise der Kanton letztlich anders sehen.

Gautschy freut sich, dass die BNO vom Kanton genehmigt wurde, handle es sich ja immer um ein aufwendiges Werk. Bis auf die von der Beschwerde betroffenen Teile wird die Nutzungsplanung in rund einem Monat in Rechtskraft erwachsen. Der Rest bleibt vorerst blockiert, bis der Kanton die Beschwerden behandelt hat.