GONTENSCHWIL Gesucht ist ein Liebhaber mit Investitionskraft: Pfarrhaus steht für 1,2 Millionen zum Verkauf Die reformierte Kirchgemeinde Gontenschwil-Zetzwil sucht einen Abnehmer für das 156 Jahre alte Pfarrhaus. Kirchenpflege-Präsident Kurt Hirt erzählt, weshalb der Mitgliederschwund zu diesem Entscheid führte und weshalb 300’000 Franken ins Gebäude investiert werden sollten.

Wohnen mitten im Dorf: Das reformierte Pfarrhaus Gontenschwil steht zum Verkauf. Bild: zvg

Ein Haus mit 7,5 Zimmern, viel Tageslicht in der Küche und ein einzigartiges «Türmli», das als Treppenhaus dient. Was in Anbetracht der aktuellen Wohnungsknappheit nach einer träumerischen Wunschliste klingt, ist seit wenigen Tagen in Gontenschwil auf dem Markt.

Die Rede ist vom reformierten Pfarrhaus, das 1867 erbaut wurde. Gemäss Inserat ist das zweistöckige Haus mit 209 Quadratmeter Wohnfläche für 1,2 Millionen Franken zu haben. Das Gebäude wird als «wahres Juwel» angepriesen, dies sei eine einmalige Gelegenheit, in einem historischen Meisterwerk zu leben, steht im Inserattext.

300’000 Franken müssten ins Pfarrhaus investiert werden

Weshalb trennt sich die Kirche Gontenschwil-Zetzwil von diesem historischen Haus an der Rosengartenstrasse? «Wir brauchen unser Pfarrhaus schlicht und einfach nicht mehr», erklärt Kirchenpflegepräsident Kurt Hirt. Das Haus stehe seit August leer, weil die bisherige Sozialdiakonin Rahel Fritschi die Kirchengemeinde verlässt und für ihren Nachfolger Pascal Laub sei das Haus zu gross.

Das Treppenhaus befindet sich in einem Turm, der dem Haus einen einzigartigen Charakter verleiht. Bild: zvg

«Ich kann mir vorstellen, dass dieser Schritt einige Mitglieder unserer Kirchgemeinde wehmütig macht», sagt Hirt. Doch es sei die vernünftigste Option, wenn er die anstehenden Kosten dem Nutzen gegenüberstelle. Investitionen von gut 300’000 Franken werden gemäss Hirt in den nächsten Jahren fällig. Das Pfarrhaus muss neu isoliert werden und die bestehende Ölheizung ist in die Jahre gekommen. Zudem verursacht das schöne Treppenhaus hohe Heizkosten, denn es ist nicht vom Wohnraum abgetrennt und wird zusammen mit den 7,5 Zimmern geheizt.

Diese Kosten kann die Kirchgemeinde aufgrund des akuten Mitgliederschwundes nicht mehr stemmen. Aus diesem Grund steht der reformierten Kirche Gontenschwil-Zetzwil in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch eine Reduktion der bestehenden Pfarrstellen bevor.

Vermieten ist für die Kirchenpflege keine Option

Als Hirt den Verkauf an der Kirchgemeindeversammlung diesen Juni vorschlug, zeigten sich die Stimmberechtigten einsichtig. Eine grosse Mehrheit der Anwesenden stimmte dem Verkauf im Rahmen einer Konsultativabstimmung zu.

Gontenschwil-Zetzwil steht mit dem Problem nicht alleine da, diesen Sommer entschied sich die reformierte Kirchgemeinde Birrwil, ihr Pfarrhaus zu vermieten. Der Grund ist ein ähnlicher: Pfarrer Micha Baumgartner ist für die beiden Kirchgemeinden Birrwil und Beinwil am See tätig, deshalb bleibt das Pfarrhaus in Birrwil nun leer.

Das reformierte Pfarrhaus hat 7½ Zimmer und 209 Quadratmeter Wohnfläche. Bild: zvg

Eine Vermietung an Drittpersonen wurde auch in Gontenschwil geprüft, jedoch kommt das für die Kirchenpflege nicht infrage. Die Rechte und Pflichten als Vermieter will die Kirchgemeinde nicht auf sich nehmen, so Hirt. Deshalb sei auch die Unterbringung von Asylsuchenden im Pfarrhaus, wie es etwa in Küttigen gemacht wird, keine Option.

Virtueller Hausrundgang soll Käuferschaft anlocken

«Am liebsten wäre uns ein Liebhaber, der das Objekt erhalten will», erklärt Hirt. Das Haus könne auch als Büro für ein Unternehmen dienen oder Platz bieten für eine Arztpraxis. «Dafür müsste aber umgebaut werden, weil man nach dem Schritt durch die Haustüre als Erstes in die Küche kommt», erklärt Hirt.

Renovationen und ein allfälliger Umbau werden der Käuferschaft überlassen, die Kirchgemeinde hat vor einigen Jahren die Küche und das Badezimmer neu gestaltet und 2015 das Dach saniert. «Das war damals zwingend, das Dach rann und die alten Biberschwanzziegel waren brüchig,» sagt Hirt.

Im Kaufpreis von 1,2 Millionen Franken ist auch das Stück Land auf der anderen Strassenseite enthalten. Dort können die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Pfarrhauses einen Garten anlegen. Bild: zvg

Das Pfarrhaus ist ortsbildgeschützt, somit sind solche Projekte mit Auflagen der Behörden verbunden. Im Verkauf des Hauses ist auch ein zusätzliches Grundstück auf der anderen Seite der Dorfstrasse enthalten. Dort könnte ein prächtiger Garten angelegt werden, wirbt der Inserattext. Interessierte können das Gebäude aus der Ferne mit einer virtuellen Tour begehen, so lassen sich auch der Keller mit altem Gewölberaum und die Mansarden mit Kreidezeichnungen im Dachstock erkunden.

Hirt hofft, dass sich bald passende Interessenten für das Pfarrhaus finden lassen: «Wir wollen den Verkauf bis Ende dieses Jahres abschliessen.» Die Kirchgemeinde entscheidet an der Versammlung vom 12. November endgültig über das Geschäft und die mögliche Käuferschaft.