Gontenschwil Ein Camper mit Latz und Löffel dazu: Diese Familie führt ihren Verleih mit Erfahrungen aus erster Hand Kirstin und Andreas Bittkau haben ihr Hobby in ein Unternehmen verwandelt. Kunden aus der ganzen Schweiz und sogar aus den USA werden bei Familiencamping.ch in Gontenschwil versorgt.

Andreas und Kirstin Bittkau führen das Unternehmen familiencamping.ch und vermieten Camper für Familien. Fotografiert mit ihren Kindern Joline und Raffael sowie der Hündin Fanny, am 1. Juni 2022 in Gontenschwil. Severin Bigler / CH Media

Vor knapp sieben Jahren hat Familie Bittkau ihr Unternehmen gestartet. Dieses entstand Kirstin Bittkau zufolge per Zufall: «Wir haben uns gefragt, was wir mit unserem Camper tun sollen, wenn wir ihn nicht brauchen.» Das Ehepaar fing an, ihn an andere Familien zu vermieten. Das lief so gut, dass Andreas Bittkau eine Website dafür anlegte. «Plötzlich erhielten wir Anfragen aus der ganzen Deutschschweiz», sagt Andreas. Eine Familie habe sich sogar aus den USA gemeldet.

Der Schlüssel zum Erfolg steht beim Familienunternehmen «Familiencamping.ch» bereits im Namen. Von einer Familie, für Familien, so lautet die Devise. Doch was unterscheidet die Camper der Bittkaus von den anderen Verleihfirmen der Region? «Unsere Camper sind voll ausgestattet», sagt Kirstin. Bis auf das Duvet müsse nichts an Einrichtung mitgenommen werden. Reisen mit Kindern bringe in der Regel schon einige Herausforderungen mit sich, ohne dass noch an Besteck, Geschirr und Putzmittel für den Campingtrip gedacht werden muss. «Wir wissen, wie es ist. Unser Ziel mit dem Angebot ist immer, Familien zu entlasten», so Andreas.

«Wir sind selber erst vor drei Tagen aus dem Campingurlaub in Deutschland zurückgekommen», sagt Kirstin. Aus dem Land, indem sich das Ehepaar vor knapp 16 Jahren kennen gelernt hat. Wegen einer Stelle als Koch zog es Andreas aber in die Schweiz. Später folgte ihm seine jetzige Ehefrau. Andreas eröffnete eine Autogarage, die er mittlerweile wieder aufgegeben hat. Bis heute arbeitet er beim Unfall- und Pannendienst.

Seit 2019 wohnt das Paar mit ihren Kindern Pascal (6), Raffael (4) und Joline (2), sowie Hündin Funny im idyllischen Gontenschwil. Im Garten ihres Hauses im Geissenkragen haben sie Hühner und früher sogar Schweinchen. «Wir lieben es hier auf dem Land.» Für die Familie ist Gontenschwil aber bereits städtischer, als ihr ehemaliges Daheim im Kanton Luzern. «Damals wohnten wir auf einem Bauernhof zwischen zwei Dörfern», sagt Kirstin. Ein grosser Vorteil nicht mehr zwischen zwei, sondern in einem Dorf zu wohnen, ist, dass die insgesamt fünf Wohnmobile und Wohnwagen nicht mehr im eigenen Garten untergebracht werden müssen. «Jetzt stehen sie auf einem Kiesplatz im Dorf», sagt Andreas. Die Fahrzeuge hat das Paar jeweils Occasion eingekauft.

Die Camper seien in den vergangenen Jahren grösstenteils vermietet gewesen. «Camping entwickelte sich während Corona zum Hype», sagt Kirstin. Die Firma zu vergrössern, sei aber nie eine Option gewesen. «Uns sind der Kundenkontakt und die Qualität enorm wichtig», sagt sie. Wenn sie mehr Fahrzeuge anschaffen würden, gäbe es ihr zufolge Einbussen bei der Qualität.

Mittlerweile sei der Camping-Hype wieder etwas abgeflacht. «Wir merken, dass die Leute wieder fliegen dürfen», so die gelernte Altenpflegerin. Buchungen würden über die Website dennoch zahlreich eingehen. «Camping ist auch wirklich etwas Tolles», schwärmt Kirstin. Während Urlaub normalerweise erst an der Zieldestination beginnt, herrsche beim Campen bereits auf dem Weg Ferienstimmung. Zudem findet das Paar, dass sich nebenbei noch bei der lokalen Feuerwehr engagiert: «Das Schönste sind die menschlichen Kontakte.»

Trotz Begeisterung von Seiten der Familie und auch vieler Kundinnen und Kunden, sei diese Art von Reisen nicht für alle geeignet, wie Kirstin findet: «Wir hatten bereits Familien, die eine Woche früher als geplant zurückkamen, nur weil es geregnet hat.»