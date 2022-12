Gontenschwil Chefarzt zu Tabuthema: «Einsamkeit ist ein Risikofaktor für praktisch jede psychische Störung» Am Montag, 19. September, wird im Gontenschwiler Kirchgemeindehaus der Reformierten Kirche im Rahmen der diesjährigen «Aktionstage Psychische Gesundheit» über Einsamkeit gesprochen. Laut Marc Walter, Leiter und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Windisch, ist es ein Thema, mit dem sich jeder Mensch auseinandersetzen sollte.

Jeder zehnte Mensch in der Schweiz fühlt sich einsam, ein Fünftel davon beschreibt das Gefühl als sehr stark. Symbolbild: Roos Koole/ Moment RF

Sucht, Depression, Demenz – wer sich über längere Zeit einsam fühlt, kann schnell in mehr hineingeraten als nur Langeweile. Einsamkeit alleine gilt zwar nicht als psychische Beeinträchtigung, aber: «Sie ist ein Risikofaktor für praktisch jede psychische Störung», erklärt Marc Walter. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) in Windisch sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG).

Eine relativ häufige Folge von sehr starken Einsamkeitsgefühlen sei gemäss dem 51-Jährigen ein Gefühl von Aussichtslosigkeit, das sich zu einer Depression entwickeln kann. «Depressive Menschen isolieren sich und fühlen sich dadurch noch einsamer – es ist ein Teufelskreis.»

Damit aber nicht genug, neben psychischen, kann Einsamkeit wissenschaftlichen Studien zufolge auch mit Beschwerden wie höherer Sterblichkeit oder kardiovaskulären Erkrankungen, also solche, die meist chronisch verlaufen und das Herz und die Blutgefässe betreffen, zusammenhängen.

In Gontenschwil wird das Problem thematisiert

Um konkrete Beispiele geht es am Montag, 19. September, im Rahmen der Aargauer «Aktionstage Psychische Gesundheit», in Gontenschwil. Zuerst im Film «Einsamkeit hat viele Gesichter» und anschliessend bei einer Diskussion mit betroffenen Personen und Fachpersonen. Myriam Hartmann vom regionalen Sozialdienst freut sich auf ein möglichst breites Publikum:

«Es kann uns alle treffen, sowohl einsam zu werden, als auch einsamen Menschen zu begegnen.»

Das findet auch Marc Walter. Ihm zufolge sind Frauen und Männer praktisch gleich stark von Einsamkeit betroffen. Auch alle Altersgruppen können darunter leiden. Dennoch sei die Gefahr bei Menschen über 75 leicht höher, weil in diesem Alter die persönlichen Kontakte, wie Freunde, meist abnehmen. Ausschlaggebend sei dann die Pflege sozialer Kontakte, beispielsweise in der Familie. Seit Corona sind aber vermehrt auch Jugendliche und junge Erwachsene von Einsamkeitsgefühlen betroffen. Dabei seien gerade die Jugendjahre wichtig für die Identitätsentwicklung einer Person.

Die drei Formen von Einsamkeit

Grundsätzlich gibt es drei Formen von Einsamkeit, wie Walter erklärt. Die erste Form fasst er als «akutes Gefühl von Einsamkeit» zusammen. Gemeint sind Trennungen oder andere Formen von Herzschmerz. «Eine Sache, ein Zustand oder eine Person wird vermisst.»

Die zweite Form ist eine lang anhaltende Leere. Der Dauerzustand hemmt Menschen über längere Zeit, indem sie beispielsweise eine Aversion gegenüber Beziehungen verinnerlichen.

Die dritte mögliche Ausprägung ist die Nichtzugehörigkeit. Davon sind häufig Randgruppen betroffen, also beispielsweise Menschen mit einer Drogenabhängigkeit oder Leute, die «anders» sind. «Rassismus und soziale Ausgrenzung sind hier Faktoren», sagt Walter. Die drei Formen können ihm zufolge auch in Kombination auftreten.

Ängste sind oft die Ursache

Viele Menschen sprechen nicht über Einsamkeitsgefühle und es ihnen anzumerken sei schwierig: «Sie können gehemmt oder traurig wirken, ansonsten sind eher die Folgen in Form einer psychischen Störung ersichtlich.»

Spätestens seit der Pandemie ist das Thema aber weitgehend bekannt, oft aus eigener Erfahrung. Menschen, die beispielsweise unter chronischen Ängsten leiden, sind zudem prädisponiert für verstärkte Einsamkeitsgefühle. «Ängste führen zu vermehrter Isolation, was wiederum ein Gefühl von Einsamkeit verstärken kann», führt Walter aus.

Marc Walter ist Chefarzt beim PDAG und Leiter Psychiatrie Windisch. zvg

Nicht jede Person, die sich ab und an einsam fühlt, hat aber ein ernsthaftes Problem, wie der Experte erklärt. Wenn eine Person beispielsweise alleine in eine Wohnung zieht und sich deswegen einsam fühlt, rät der Psychiater, sich während einiger Monate selbst zu beobachten. «In den ersten sechs Monaten kann man sich beispielsweise noch anders organisieren oder an neue Umstände gewöhnen und so dem Gefühl entgegenwirken», so Walter. Auch ein Haustier sei ein guter Weg, sich weniger einsam zu fühlen. Ist das Gefühl sehr stark, können mittels Psychotherapie immer noch Fähigkeiten erlernt werden, um die Effekte der Einsamkeit zu «korrigieren». Eine komplette «Korrektur» sei aber nur möglich, solange das Problem noch nicht chronisch ist. Wenn dieser Punkt überschritten ist, muss die aus Einsamkeit resultierende psychische Störung in der Therapie behandelt werden.

Ob und wie stark das Einsamkeitsgefühl bei einem selbst ist, kann beispielsweise mittels Onlinefragebogen bestimmt werden. In der Schweiz fühlen sich rund zehn Prozent der Menschen einsam. Bei einem Fünftel davon ist das Gefühl sehr stark. Früher habe zudem die Religion noch eine wichtige Rolle gespielt.

«Der Glaube und die sozialen Strukturen rund um die Kirche haben vielen Menschen einen Zufluchtsort geboten.»

Das habe mit der sinkenden Religiosität in der Schweiz abgenommen. Als «moderne Form der Kirchengemeinde» für nichtgläubige Menschen können laut Walter beispielsweise Selbsthilfegruppen oder Vereine gesehen werden.

«Am effektivsten ist aber noch immer, seine Freunde oder Familienmitglieder regelmässig zu fragen, wie es ihnen geht», so der Chefarzt. Will eine Person nicht über Einsamkeit sprechen, sei Selbstreflexion eine gute Alternative. Das gehe in Form von Fragen, wie: «Wie geht es mir?», «Woran liegt es?» und «Was kann ich dagegen machen?». Auch dann seien Kontakte zu anderen Personen aber die beste Therapie. «Am Ende kommt es immer auf die persönlichen Beziehungen an», so Walters Fazit.