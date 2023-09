Gontenschwil 850 Jahre «Gontischwiu»: Die Gemeinde feierte ihre Historie mit einem grossen Festumzug – die schönsten Bilder Eine Gemeinde im Ausnahmezustand: Mit einem riesigen Wappen, farbenfrohem Umzug, Helikopter und vielem mehr feierte Gontenschwil am Wochenende Geburtstag.

13 Bilder 13 Bilder Festumzug 850 Jahre Gontenschwil. Bild: Michael Küng

Zu den Höhepunkten der 850-Jahr-Feier der Gemeinde Gontenschwil zählte das riesige Dorfwappen, das Festbesucherinnen und

-besucher mit 850 Regenschirmen in der Hand geformt haben. Aber auch – und vor allem – der grosse Festumzug am Samstag mit zahlreichen Bezügen auf die Geschichte dieses spannenden Dorfs.

Im Jahr 1173 wird «Gundoltswire» erstmals genannt, gegründet von den Allemannen. Dieser Hofsiedlung standen 850 Jahre turbulenter Zeiten bevor. Den Kyburgern, dem Malteserorden und den Bernern gehörte die Siedlung einst. Nach der Befreiung durch Napoleon entwickelte sich Gontenschwil schon bald zu einem prosperierenden Zentrum der Baumwollherstellung.

850 Jahre Gontenschwil, Feier, Umzug Bild: Michael Küng

Auf dem Höhepunkt von Gontenschwils Aufstieg registrierten die Statistiker im Jahr 1850 die stolze Einwohnerzahl von 2297. Es war auch während dieser Zeit, als Gontenschwil mit Pfarrer Johann Emil Achilles Zschokke einen prominenten Zuzüger aus Aarau willkommen heissen durfte.

Der Sohn von Heinrich Zschokke gründete in Gontenschwil eine erfolgreiche Ingenieurs-Familie, die über die folgenden Dekaden in den Bau von Schweizer Bergbahnen, italienischen Hafenanlagen und deutsche U-Boot-Instrumente involviert war. Den Zschokkes war am farbenfrohen Umzug auch einer der schmucksten Umzugswagen gewidmet.

Doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zum Zusammenbruch der Textilindustrie und Gontenschwil fiel in tiefes Elend, viele verliessen das verarmte Wynental in Richtung der Städte oder gar Amerika.

Und dann kam die Wynentalbahn

Gestoppt hat den Niedergang erst der Bau der Wynentalbahn zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das «Trämli» führte zur Entstehung eines Industriegebiets und der Niederlassung von Unternehmen, darunter die damals gegründete Alu Menziken. Diese bescherte Gontenschwil im Jahr 1998 sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Das schwerste Alu-Gussstück der Welt hat das Unternehmen in Gontenschwil produziert, 7,3 Tonnen wog es.

Auch sonst bewegt sich Gontenschwil wieder aufwärts, bald dürfte es seinen einstigen Einwohnerrekord übertreffen: Am 1. August zählte die Gemeinde 2153 Personen, weiss Gemeindeschreiber Reto Mäder. Ein Zuwachs um 145 Personen und Gontenschwil schreibt erneut Geschichte.