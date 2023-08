Gontenschwil 850 Jahre Gontenschwil: Ein Dorf feiert sich selbst Mitte September feiert Gontenschwil sein 850-Jahre-Jubiläum. Das Publikum darf ein dicht gedrängtes und diverses Programm erwarten. Ein paar Highlights.

Auf der Wiese nahe dem Gemeindehaus zeigt das Dorf schön, wie alt es geworden ist. Bild: Florian Wicki

Am Wochenende vom 15. bis 17. September herrscht in Gontenschwil Ausnahmezustand. Das Dorf feiert dann 850 Jahre – wie viele andere Gemeinden in der Region wurde Gontenschwil (Gundoltswilre) 1173 zum ersten Mal schriftlich erwähnt.

Startschuss ist am Freitag, 15. September, um 18 Uhr – im Festzelt auf der Chilematt wird dann das Fass angestochen. Zeitgleich öffnen der Lunapark und die Streetfood-Stände. Davon gibt es am Dorffest eine ganze Menge: von algerischen und kurdischen Spezialitäten über Nudelvariationen und Crêpes bis hin zu Bratwurst und Kebab ist wohl für alles etwas dabei. Für die musikalische Umrahmung sorgen verschiedene Bands, etwa die Seetaler von Me & the Operators oder Betty & the surf-maniacs.

Drohnenshow und ein spezielles Foto

Am Samstag startet um 10 Uhr der Festumzug – mit über 30 Sujets, welche die Schule, die Vereine und das Gewerbe des Dorfes stellen – bei der Garage Bolliger. Schlusspunkt ist in der Rosengartenstrasse, die Umzugssujets werden nachher auf der Chilematt aufgestellt. Am Mittag überbringt Regierungsrat Dieter Egli die besten Grüsse der Kantonsregierung. Um 16 Uhr ist auf dem Sportrasen hinter der Mehrzweckhalle jede helfende Hand gefordert: Dort liegen 850 Regenschirme parat, welche von 850 Händen in die Höhe gestreckt werden sollen – eine Drohne schiesst anschliessend aus luftiger Höhe ein Foto, auf dem die Regenschirme das Wappen von Gontenschwil formen.

Trotz der mit 850 Jahren langen Geschichte will die Gemeinde offenbar mit der Zeit gehen: Anstelle eines Feuerwerks ist für Samstagabend, 22.30 Uhr, eine Drohnen-Show angesetzt. Die Drohnen sollen beeindruckende 3D-Bilder am Nachthimmel von Gontenschwil erzeugen, heisst es vonseiten des OK.

Der Sonntagmorgen beginnt um 8.30 mit einem Alphorn-Morgengruss. Danach können – wie an den anderen Tagen – diverse Attraktionen im Dorf besucht werden.