Der Himmel ist grau und regenverhangen. Die bedrohlichen Gewitterwolken haben sich aber über dem Privatpark Gefiederheimat in Safenwil etwas verzogen. Noch im November drohte dem Privatpark mit 250 Vögeln am Weiherweg in Safenwil das Aus. Das acht Aren grosse Grundstück gehört einer Erbengemeinschaft, die das Land verkaufen will. Konkret kostet die Parzelle 200 000 Franken.

Bis Mitte Jahr bleibt Zeit für den Kauf. Eine weitere Gnadenfrist. Zur Erhaltung des Vogelparadieses hat sich im April 2016 die Interessengemeinschaft «Rettung & Erhaltung Gefiederheimat Safenwil» gebildet. Mittlerweile zählt sie 50 Mitglieder. «Neue Mitglieder und Sponsoren sind willkommen», sagt Bruno Wilhelm. Seit seiner Kindheit kümmert er sich um die Tiere.

Für den 51-Jährigen ist es nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eine Familientradition. Mitten im Wohnquartier hat vor 50 Jahren sein Grossvater Ernst Wilhelm den Privatpark aufgebaut. Bruno Wilhelm ist in dritter Generation dafür verantwortlich. Unterstützung erhält er durch seine Ehefrau Dora und die beiden erwachsenen Töchter, die die Liebe und Leidenschaft zum Federvieh teilen.

Über Jahrzehnte ist die Familie Wilhelm alleine für den Privatpark aufgekommen, wobei sie auf treue Spender für das Tierfutter zählen kann. «Die Unterstützung ist da», freut sich Wilhelm. Er gehört zu den sechs Erben. Doch rechtlich gesehen hat er keine Handhabe. «Finanziell ist es mir unmöglich, das Grundstück zu kaufen», erklärt der selbstständige Tiefbauunternehmer.

Einziges Altersheim für Vögel

In Gummistiefeln steht er im Gehege. Fütterungszeit. Drei Mal pro Tag gilt es nach dem Rechten zu sehen, die Vögel mit Futter und frischem Wasser zu versorgen. Rund um ihn schnattert und flattert es. Schwäne, Enten, Gänse, Tauben, Kauze, Truthähne und Papageien sind hier daheim. Allen gleich ist, dass sie entweder heimatlos, verstossen oder verletzt hier gelandet sind. «Soweit ich weiss, sind wir das einzige Alters- und Pflegeheim für Vögel in der Schweiz.» Der Vogelkenner zeigt auf Kolbenenten und Hawaiigänse und ruft sie. «Alle haben einen Namen», sagt Wilhelm. Truthahn Doro läuft auf ihn zu, bleibt stehen und geniesst die kurze Streicheleinheit. Seit geraumer Zeit lebt der 24-jährige Truthahn im Gehege. Einiges jünger ist der fast dreijährige schwarze Schwan Buebeli, der aus einer Zucht stammt.

Zucht für zoologische Gärten

Auch Wilhelm züchtet Vögel, unter anderem für zoologische Gärten. Durch verschiedene Aus- und Weiterbildungen hat er sich ein Fachwissen angeeignet und verfügt über alle benötigten Genehmigungen für die Haltung und Pflege des Federviehs. «Die Vögel bedeuten uns alles», sagt er und fügt an: «Ferien oder Ausgang kennen wir nicht. Wir vermissen es aber auch nicht.» Nicht missen möchten er und seine Familie die Vögel und damit den Privatpark Gefiederheimat. «Es geht um die Zukunft der Tiere», sagt Bruno Wilhelm.