Die Sanierung der Kantonsstrasse 242 und die WSB-Eigentrassierung in Unterkulm gehören zu den heissesten verkehrspolitischen Eisen in der Region aargauSüd. Das Projekt sorgte letztes Jahr für viele rote Köpfe. Die auf Februar in Aussicht gestellte Informationsveranstaltung fand nicht statt. «Wir müssen zuerst die Differenzen mit dem Gemeinderat ausdiskutieren. Die Informationsveranstaltung kommt erst, wenn wir uns einig sind», erklärte der Kantonsingenieur Meier an der Abgeordnetenversammlung von aargauSüd impuls im Mai.

Heute Dienstag lädt der Kanton zusammen mit der WSB und der Gemeinde Unterkulm zum Medientermin. Mit dabei ist Kantonsingenieur Rolf H. Meier.

60 Einwendungen zum Projekt

Worum gehts? Geplant war (und ist?), das Trassee der Wynen- und Suhrentalbahn (WSB) im Dorfzentrum ein Stück nach Westen zu verschieben und auf die Kreuzung Böhlerknoten einen Kreisel zu bauen. Im Oktober hatten der Kanton und die Bahn der Bevölkerung das ausgearbeitete 22-Millionen-Projekt fürs Unterkulmer Dorfzentrum präsentiert. Daraufhin gingen während des Mitwirkungsverfahrens, das im Dezember endete, 60 Einwendungen ein. Selbst der Gemeinderat Unterkulm – der zwar von Anfang an von einer «Kompromisslösung» sprach und davon, mit dem Projekt «nicht glücklich» zu sein – reichte schliesslich beim Kanton selber eine Einwendung ein. Zudem hatte eine überparteiliche Gruppe von sechs Grossräten aus dem Wynen- und dem Suhrental einen Vorstoss eingereicht.

Stein des Anstosses war insbesondere der gefährliche Böhlerknoten mit seinen Barrieren. Die WSB tangiert diesen Kreisel gemäss dem ursprünglichen Projekt an der Einfahrt zur Böhlerstrasse nur am äussersten Rand. Aber: Naht ein Zug, was in Stosszeiten alle sieben Minuten der Fall ist, stünden die Ampeln rund um den Kreisel alle auf Rot. Zusätzlich würden sich bei zwei der drei Einfahrten sowie an sämtlichen Fussgängerübergängen Barrieren schliessen. Pro Stunde wäre das Lichtsignal während rund einer Viertelstunde auf Rot. Unterkulm droht, so die Angst der Einsprecher, zum «Staudorf» zu werden. Zudem wurde kritisiert, dass der Sicherheit von Fussgängern zu wenig Rechnung getragen werde.