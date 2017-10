Während drei Tagen gingen die Gewerbetreibenden der Region Kulm «zäme vorwärts». Das Messe-Motto der diesjährigen, 14. Ausgabe der Regionalmesse des Vereins Gewerbe Kulm wurde schon im Vorfeld in Form einer reibungslosen Zusammenarbeit gelebt, wie OK-Präsident Hans Jörg Elsasser anlässlich der Eröffnung am Freitag sagte. Die Verbundenheit der 55 teilnehmenden Gwerbler und Vereine scheint sich nun ausbezahlt zu haben: Die Resonanz der Aussteller sei durchaus positiv und von Besucherseite gebe es auch viel erfreuliches Feedback, so Elsasser. Auch der Standort, das Unterkulmer Schulareal, sei gelobt worden.

Drei statt vier Tage

Die Besucherzahl schätzt der OK-Präsident unter derjenigen der letzten Veranstaltungen (genaue Zahlen existieren nicht, da für den Gratis-Anlass keine Tickets verkauft wurden). Dies liege jedoch daran, dass die Messe sonst meist am Donnerstagabend begann, dieses Jahr aber erst am Freitag eröffnet wurde. Im Verhältnis dürften es laut Elsasser also etwa gleich viele Gäste gewesen sein wie an vergangenen Regionalmessen, auch wenn das schöne Wetter vom Samstag zu weniger Besuchern führte als erwartet.

«Dafür konnten sich die Aussteller am Samstag viel mehr Zeit für die Leute nehmen, was beide Seiten als positiv empfanden», sagt Elsasser. Auf ein grosses Unterhaltungsprogramm wurde dieses Jahr bewusst verzichtet. Anstatt die Aussteller für Reitschulen oder Musikeinlagen zahlen zu lassen, die am Ende die Besucher von ihren Ständen weglocken, setzte das OK auf die Begegnungen und Gespräche zwischen Gwerblern und Standbesuchern. Ein Konzept, das laut dem OK-Präsidenten beim Publikum ankam.