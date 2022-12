Gesundheit in der Region Spitex neu mit Gratis-Beratung ‒ nur Hirschthal macht beim Pilotprojekt mit Der Hirschthaler Gemeinderat und die Spitex Suhrental Plus bieten ab Januar einmal im Monat eine kostenlose Beratungsstunde für die Bevölkerung an. Zwischen 14 und 15 Uhr wird man dafür einfach bei der Mehrzweckhalle vorbeigehen können.

Die Hirschthaler Bevölkerung kann sich einmal im Monat gratis die Vitalwerte messen und sich beraten lassen. Bild: Ralph Ribi

Hirschthal geht mit neuem Angebot vor: Ab Januar können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie deren Angehörige gratis bei der Spitex Suhrental Plus zum Thema Gesundheit und Unterstützung im Alltag beraten lassen. Auch prüft die Spitex auf Wunsch deren Vitalwerte, also Blutdruck und Puls. Die Gemeinde macht als Einzige bei diesem Pilotprojekt mit, wie Spitex-Geschäftsleitungsassistentin Antje Schmuck-Schröder auf Anfrage erklärt. Das Projekt sei einigen Ortschaften vorgeschlagen worden und nur der Hirschthaler Gemeinderat habe zugesagt.

Durch eine solche Beratung rund um die ambulante Versorgung oder Unterstützung im Haushalt könne das eigenständige Leben älterer Menschen in den eigenen vier Wänden sichergestellt werden, scheibt die Spitex Suhrental Plus dazu in einer Mitteilung.

Angeboten wird die Beratung erstmals am 18. Januar. Anschliessend soll sie jeden dritten Mittwoch im Monat von 14 bis 15 Uhr stattfinden. Interessierte können dann bei der Mehrzweckhalle Hirschmatt vorbeikommen und sich zu allen Fragen rund um das Thema ambulante Versorgung informieren lassen.

Die Spitex Suhrental Plus ist für Hirschthal und 15 weitere Gemeinden im Suhren- und Uerkental zuständig, darunter grössere Ortschaften wie Unter- und Oberentfelden, Schöftland, Muhen oder Kölliken.