Vor bald 20 Jahren wäre das Museum Schneggli beinahe abgebrannt. Dank der Feuerwehr und dem beherzten Eingreifen von Helfern konnte es gerettet werden. Unter den Helfern war auch Ursula Rüesch, die nun, zwei Jahrzehnte später, die neuste Ausstellung im Museum präsidiert.

Sie steht ganz im Zeichen der Geranien, den beliebtesten Balkonpflanzen des Landes. Auf zwei Stockwerken führt das Team von Ursula Rüesch gemeinsam mit Beat Hächler, dem ehemaligen Co-Leiter vom Stapferhaus Lenzburg und heutigen Direktor des Alpinen Museums der Schweiz in Bern, durch die Geschichte und Botanik des Geraniums.

Hächler steuerte viel Fachwissen und einige Pflanzen bei. Dabei handelt es sich um alte Sorten, die das Alpine Museum vor allem in der Region Bern auf Bauerhöfen sucht und vor dem Aussterben bewahrt, wie Ursula Rüesch erzählt.

Aus Südafrika ins Wynental

Seinen Ursprung hat der bunte und robuste Balkonschmuck in Südafrika, von wo er per Schiff nach Holland gekommen ist. Wie genau das Geranium seinen Weg in die Schweiz gefunden hat, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Sicher ist, dass die Geranien zuerst beim reichen Patriziat in den Städten en vogue waren: Sie waren ein teurer Luxus.