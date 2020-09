Genug von Autoposern: Gemeindeammänner des Bezirks Kulm wenden sich mit Brief an Regierungsrat

Sie können keine knallenden Auspuffe mehr hören: Die Gemeindeammänner des Bezirks Kulm, die 17 Gemeinden des Suhren-, Wynen- und Seetals vertreten. In einem Brief wenden sie sich an Regierungsrat Urs Hofmann, als Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres verantwortlich für Strassenverkehr.

«In letzter Zeit häufen sich die Reklamationen unzufriedener Einwohner, die sich über die Autoposer ärgern, die zu jeder Tages- und Nachtzeit mit ihren knatternden und knallenden Fahrzeugen sinnlos durch die Gegend fahren», heisst es im Brief. «Die Bürger können es nicht verstehen, dass nichts unternommen wird, weiss man doch in der Zwischenzeit sehr gut, wo sich die Autoposer aufhalten und welche Strecken sie vorzugsweise befahren.»