Schöftland hat Visionen. Die Gemeinde will ihr Zentrum entwickeln und die Weichen für die Zukunft stellen – und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Schliesslich spielt die Bahn beim geplanten Vorhaben eine Hauptrolle. Dabei geht es aber um weit mehr, als nur um einen neuen Bahnhof. «Die Gemeinde hat jetzt die Chance, sich zu einem Wohn- und Gewerbezentrum zu entwickeln. Die kann man ergreifen oder es sein lassen», argumentierte Gemeindeammann Rolf Buchser am Montagabend in der gut besetzten Schöftler Aula. Zum ersten Mal präsentierte die Gemeinde der Bevölkerung ihre Strategie «Schöftland 2025». Ein Vorhaben, das die Probleme der Bahn lösen und die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde steigern soll.

Absichtserklärung unterzeichnet

Eine Erweiterung der Bahnanlagen beim Schöftler Bahnhof ist grundsätzlich möglich. Sie würde aber auf dem Mühleareal (wo heute die hohen Silogebäude stehen, vgl. Grafik) rund 30 Prozent Fläche an «bester Wohnlage mitten im Dorfzentrum» beanspruchen, wie Ammann Buchser sagte. «Das ist nicht unbedingt das, was wir anstreben.» Also haben sich Gemeinde, Bahnbetreiberin und Kanton an einen Tisch gesetzt und eine Alternative aufgegleist.