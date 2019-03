Nase am Boden, Rute in der Luft. Konzentriert folgt «Independent Spirit’s Falk», genannt Falk, der Spur am Boden, die eine Fährtenlegerin eine Stunde vorher gelegt hat. Die Hundeführerin Brigitte Honegger aus dem zürcherischen Samstagern folgt dem Belgischen Schäferhund am Ende der zehn Meter langen Leine. Unvermittelt legt sich Falk hin: Er hat einen von drei Gegenständen gefunden, die auf der Fährte verteilt liegen.

Zu Hause ganz friedlich

Brigitte Honegger und Falk nahmen am Wochenende zusammen mit 20 weiteren Teams an einem Wettkampf für Leistungshunde in Reinach teil. Entsprechend der Internationalen Gebrauchshunde Prüfungsordnung bestand der Wettbewerb aus drei Teilen: Fährtenarbeit, Gehorsamsprüfung mit Apportieren, genannt Unterordnung, und Schutzdienst, bei welchem der Hund in den gepolsterten Ärmel eines Helfers beisst.

Der Wettkampf in Reinach zählte auch als Qualifikation für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Brigitte Honegger und der achtjährige Falk haben bereits an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und gehörten zum engen Favoritenkreis. «Falk liebt den Schutzdienst», erklärte Brigitte Honegger. Im Alltagsleben ist er jedoch ein freundlicher Hund, der sich auch von Fremden streicheln lässt und mit Kindern und zwei anderen Hunden friedlich zusammenlebt. «Der Schutzdienst ist ein Sport», führte Brigitte Honegger weiter aus. «Der Hund beisst nur in den Ärmel, er würde nie eine Zivilperson angreifen.»