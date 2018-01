Er wurde von Besitzer zu Besitzer weitergereicht, war Bauerngasthof, Nachtclub, Feinschmeckerrestaurant und Eventlokal. Der «Seehafen» im Uerkner Weiler Hinterwil musste in den letzten drei Jahrzehnten zahlreiche Experimente über sich ergehen lassen.

Nun erfährt das Gebäude, das mit Restaurantküche, Bar, Sälen und Hotelzimmern ausgestattet ist, quasi eine Familienzusammenführung. Denn als der Zofinger Orthopäde und Restaurantbesitzer Marco Steffen die Liegenschaft im August wieder auf den Markt brachte, fand er den Käufer gleich vis-à-vis.

Der 32-jährige René Wyss, der gegenüber des «Seehafens» ein Gartenbaugeschäft betreibt, ist der Enkel des Wirt-Ehepaars, das den damaligen «Frohsinn» von 1962 bis 1989 als Bauerngasthof führte. Als Dreikäsehoch hatte der neue Besitzer mit seinen Eltern, Brüdern und der Grossmutter in der Wohnung über dem Restaurant gewohnt. Was heute ein zweistöckiger Essbereich ist, gehörte früher zum Landwirtschaftsteil.

Konzept wird beibehalten

«Der Zeitpunkt war ideal, um das Anwesen zurück in die Familie zu bringen», sagt der neue Besitzer. Vorgänger Steffen hatte den «Seehafen» sieben Jahre lang als Eventlokal mit regelmässig geöffneter Bar betrieben. Elemente dieses Konzepts will auch Wyss übernehmen. Restlos ausgeklügelt ist der Plan aber noch nicht. Als Steffen aus Altersgründen entschied, sich von der Liegenschaft zu trennen, musste sich Wyss relativ spontan zum Kauf entscheiden. Mindestens zwei Mitbewerber waren auch am Objekt interessiert.