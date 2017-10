Im Dorfzentrum wird die WSB-Achse ein Stück Richtung Westen verschoben. Die neue WSB-Haltstelle wurde im Hinblick auf das Eigentrassierungsprojekt bereits 2014 nach hinten versetzt gebaut. Davor wird jetzt eine 120 Meter lange Einsteigezone realisiert – lang genug für die neuen Züge, von denen bereits fünf bestellt sind, wie Matthias Grünenfelder, Direktor von AAR bus+bahn, sagte.

Ähnlich dem Seetaler Beispiel von Hallwil tangiert die WSB den Kreisel an der Einfahrt zur Böhlerstrasse nur am äussersten Rand auf der Westseite. An die drei Kreiselausfahrten kommt je ein Fussgängerstreifen mit einer Insel in der Mitte zu liegen. Dort, wo die Passanten die Gleise queren, ist der Fussgängerstreifen mit Barrieren gesichert. Naht ein Zug, werden auch die nördliche (Elsasser Eisenwaren) und die westliche Kreiseleinfahrt (Böhlerstrasse) mit Schranken geschlossen.

Wichtige Verkehrsachse

All das wird innerhalb der Gemeinde hochemotional diskutiert, wie die Informationsveranstaltung vom Montagabend zeigte. Zwar ist man sich einig, dass etwas geschehen, die Kreuzung endlich sicherer gemacht werden soll. Das präsentierte Projekt passt aber längst nicht allen. Stein des Anstosses sind vor allem die Barrieren. Auch wurden Bedenken laut, dass der Kreisel mit seinen Rotlichtern den Verkehrsfluss dermassen einschränken könnte, dass ein Chaos entstünde.

Bereits heute fahren rund 11'000 Fahrzeuge täglich das Wynental rauf und runter, auf der Böhlerstrasse sind es etwa 3000 täglich. Der Verkehr wird in Zukunft nicht weniger. Kann der neue Kreisel dem gerecht werden? «Wir haben das Verkehrsaufkommen in den nächsten 20 Jahren simuliert und die Verkehrsführung darauf ausgelegt», sagte Projektleiter Alex Joss von der Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau.