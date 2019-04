Dass der Tunnel vom Tisch ist, hat mehrere Gründe: «Weil eine Tunnelvariante nicht im Richtplan eingetragen ist, fehlt uns die rechtliche Handhabe, um ein solches Projekt angehen zu können», sagt Projektleiter Alex Joss. Die auf 200 bis 300 Millionen Franken veranschlagte Lösung würde ausserdem eine rund sechs Monate lange Komplettsperrung nötig machen. Wenn es der Kanton schafft, eine so langfristige Umfahrung umzusetzen, «dann ist das Problem bereits gelöst und der Tunnel gar nicht mehr nötig», so Joss. «Die Variante haben wir natürlich eingehend geprüft.»

Zu dem nun überarbeiteten Projekt mit T-Knoten lädt der Kanton am 25. April an eine öffentliche Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle von Unterkulm ein (19.30 Uhr). Gegen Ende Jahr will er das Projekt noch einmal öffentlich auflegen.

Sturm der Entrüstung

Der Böhlerknoten ist das kniffligste Projekt bei der Sanierung der Kantonsstrasse 242, die von Aarau durchs Wynental bis an die Luzerner Grenze führt. Ende 2017 sorgte die erste Auflage mit einer Kreisel-Variante für Aufruhr: Der Gemeindeverband aargauSüd impuls, Grossräte von links bis rechts und zahlreiche Leserbriefe machten schnell klar: Hier muss der Kanton noch einmal über die Bücher. Der Gemeindeverband intervenierte, damit Unterkulm «nicht zum Staudorf wird». Und sechs Grossräte aus Wynen- und Suhrental fragten in einem gemeinsamen Vorstoss: «Sind sich der Regierungsrat und die Projektverantwortlichen bewusst, dass das vorgestellte Projekt mit den Barrieren in einem Verkehrskollaps enden wird?» Denn ein Kreisel hätte Barrieren bekommen, die bei jeder Kreuzung durch eine WSB-Bahn den gesamten Verkehr angehalten hätten, damit die Bahn sicher über den Kreisel kommt.

Nun sagt sogar Projektleiter Alex Joss: «Die jetzige Überarbeitung hat gezeigt, dass der T-Knoten eine etwas bessere Leistungsfähigkeit aufweist und mit einem reduzierten Einsatz von Signalisationen und Betriebsinstallationen auch eine geringe Beeinträchtigung des Ortsbildes möglich ist.»

Kombination aus Barrieren und Ampeln

Der T-förmige Knoten soll zwei kurze Abbiegespuren bekommen. Solange die Autos von diesen aus nicht bis auf die Spur zur Weiterfahrt im Tal stauen, ist damit auch während der Passage durch WSB-Züge die Weiterfahrt möglich. Um die Sicherheit zu gewährleisten, setzt der Kanton auf eine Kombination aus Barrieren und Lichtsignalanlagen.

«Mit der ursprünglichen Kreisel-Lösung haben wir auf die für das Ortsbild verträglichere Lösung gesetzt. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben aber gezeigt, dass hier die funktionalere Variante gewünscht ist», sagt Joss. Mit einem reduzierten Einsatz von Signalen solle nun auch eine geringe Beeinträchtigung des Ortsbilds möglich sein.

Das neue Trassee der Bahn bekommt kein Schotter, sondern offenporigen Asphalt und einen acht Zentimeter hohen Randstein, der es von der Strasse trennt. Bei einem reibungslosen weiteren Verlauf könnten die 2½ Jahre dauernden Bauarbeiten im Jahr 2022 beginnen.