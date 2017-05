74 Bewohner lebten 2016 im Alterszentrum Mittleres Wynental in Oberkulm. Durchschnittlich 88 Jahre alt, sind viele von ihnen mit einem Rollator unterwegs – oder im Rollstuhl. «Das war vor 38 Jahren, als das Haus gebaut wurde, noch anders», sagt Jakob Fäs, Leiter des Alterszentrums. Die Pflegebedürftigkeit sei hier, wie in anderen Alterszentren auch, viel grösser als früher. Zudem war das Haus ursprünglich ein reines Altersheim: «Heute sind wir ein Alters- und Pflegeheim. Entsprechend grösser ist die Zahl an Bewohnerinnen und Bewohnern, die einen Rollator oder Rollstuhl benutzen.»

Mehr Platz zum Durchfahren

Dieser Anstieg ist einer der Gründe, warum das Alterzentrum Mittleres Wynental an der Kreuzbündtenstrasse einen Ausbau plant. Bis zum 13. Juni liegt das Baugesuch auf der Gemeindeverwaltung Oberkulm auf. Für 3,9 Millionen Franken sollen die Garagen und der Velounterstand im Nordosten des Hauptgebäudes abgerissen und ein Anbau erstellt werden. Zusätzlich wird der Speisesaal im Hauptgebäude erweitert.

Im Speisesaal wurde es wegen der grösseren Zahl an Rollatoren und Rollstühlen eng. «Es braucht mehr Platz zum Durchfahren», erklärt Jakob Fäs. Der Speisesaal soll um gut 60 Quadratmeter erweitert werden. So bietet er Platz für 76 Personen und hat grosszügige Abstände zwischen den Tischen. Die grössere Speisesaalfläche geht auf Kosten der Küche. Die alte wird abgerissen; im Anbau entsteht dafür eine neue, moderne Küche. Sie liegt im Erdgeschoss, also auf gleicher Höhe wie der Speisesaal. Ein direkter Durchgang zwischen Anbau und Hauptgebäude sorgt dafür, dass die Wege nicht länger sind als vorher – es besteht also keine Gefahr, dass das Essen künftig kalt auf den Tisch kommt. Unter der Küche entsteht ein Raum für die Geräte, die in der Garage eingestellt waren. Die Veloplätze werden an der Nordseite des Anbaus neu erstellt.

«Jetzt holen wir die Spitex zu uns»

In den beiden Obergeschossen entstehen mehrere Büros. «Bisher hatten wir in den Büroräumen sehr enge Platzverhältnisse», sagt Jakob Fäs. Im ersten Stock wird die Spitex Mittleres Wynental untergebracht. Geplant sind ein Aufenthaltsraum, ein Büro und ein Behandlungsbereich.

Seit 2014 wird die Spitex Mittleres Wynental als Abteilung des Alterszentrums geführt. Bisher war sie in einem benachbarten Gebäude eingemietet. «Jetzt holen wir die Spitex zu uns», sagt Jakob Fäs. Die enge Zusammenarbeit von Alterszentrum und Spitex bringe viele Vorteile, erklärte der Leiter des Alterszentrums im April gegenüber dieser Zeitung. Etwa Einsparungen in der Administration und bei den Abläufen. Jakob Fäs sagte auch, er sehe die Zukunft der Pflege eher im ambulanten Bereich – also bei der Spitex. Das Alterszentrum Mittleres Wynental will deshalb nicht die Zahl an Pflegebetten erhöhen, sondern die ambulante Betreuung ausbauen.