In Leutwil kam es in den letzten Wochen gleich zu mehreren Beissattacken von Hunden. All diese gehören sie derselben Züchterin, Daniela K., wohnhaft im Dorf.

Einer der betroffenen Hundehalter ist Heinz Bohler – sein Chihuahua Leroy von einer Bulldogge gebissen. «Es war hart anzuschauen», sagte er zum Regionalsender «TeleM1» vor fast zwei Wochen. «Die Ärzte mussten ihm Schmerzmittel geben und er hat am ganzen Körper gezittert.» Tierarzt Markus Haller meldete bis dahin drei Vorfälle dem Veterinäramt.

Jetzt hat sich die zuständige Regierungsrätin Franziska Roth in den Fall eingeschaltet: Die Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) hat eine vorsorgliche Verfügung erlassen, die ab sofort gültig ist, wie «TeleM1» berichtet. "Sie darf pro Spaziergang nur noch mit einem Hund ins Freie", erkärt sie. "Der Hund muss an der kurzen Leine sein. Und der Hund muss einen Maulkorb tragen." Dies gelte für alle ihre Hunde.