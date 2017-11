Die Pensenverteilung der Schulsozialarbeit für die Schulen des oberen Suhren- und unteren Ruedertals soll flexibler werden. Seit dem Schuljahr 2012/13 verfügen die Schulen von Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Staffelbach und Schlossrued über eine Sozialarbeit-Stelle. Seit 2015 hat Sabrina Guidi diese inne. Die Federführung der gemeinsamen Schulsozialarbeit hat die Gemeinde Staffelbach.

Nach einer Anfangsphase haben die zuständigen Gemeinderäte nun ein erstes Fazit gezogen und zeigen sich mit der Schulsozialarbeit zufrieden. An der Einrichtung soll festgehalten und die momentan den Schulen fix zugeteilten Pensen den sich ändernden Schülerzahlen angepasst werden. So könne die Schulsozialarbeit auf dem bestehenden, qualitativ hohen Niveau gehalten werden, heisst es in den Gemeindeversammlungs-Broschüren der teilehnemden Gemeinden.

Heute haben die Kreisschule Leerau und die Schule Reitnau je 20 Prozent, die Schulen Schlossrued und Staffelbach sowie die KOOS Staffelbach und Reitnau je 10 Prozent des Pensums zugute. Die Pensenanteile des 80-Prozent-Pensums der Sozialarbeiterin sollen in Zukunft jeweils für das kommende Jahr neu berechnet werden. Massgebend sind die Schülerzahlen vom August des vorhergehenden Jahres.

Um die Berechnungsgrundlage von fixen auf variable Pensen zu ändern, muss der Gemeindevertrag über die Führung der Schulsozialarbeit geändert werden. Den Stimmbürgern der Vertragsgemeinden wird an den Wintergmeind der entsprechende Antrag unterbreitet. (fdu)