Feuerwehreinsatz in Aargauer Gefängniszelle: Gefangener zündet sein Bett an

Ein Kantonspolizist im Bezirksgefängnis in Unterkulm bemerkte am Sonntag Rauch in einer Zelle. Umgehend bot er die Feuerwehr Mittleres Wynental sowie ein halbes Dutzend Polizeipatrouillen der Kantonspolizei auf.

Der Feuerwehr habe die Lage rasch im Griff gehabt und musste folglich die vom Rauch betroffenen Räume durchlüften, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Montag. Sie habe Ermittlungen eingeleitet.

Der Insasse, der mutmasslich durch Anzünden seiner Matratze den Vorfall ausgelöst hat, wurde ins Spital geführt. Er blieb jedoch unverletzt. Der 28-jährige Gambier wurde in eine Klinik eingewiesen.

Über das Motiv ist nichts bekannt.

