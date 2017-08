«Gestern wurde ein Teil der Kommandogruppe zu einer Grosstierrettung aufgeboten», ist auf der Facebookseite der Feuerwehr Mittleres Wynental zu lesen. Beim Grosstier handelte es sich um eine Kuh, die in eine Jauchegrube gefallen war. Da beim Eintreffen der Feuerwehr bereits einige Zeit vergangen war und das Tier nicht mehr zu sehen war, rechneten die Einsatzkräfte damit, das Tier tot bergen zu müssen.

«Trotzdem haben wir umgehend den Lüfter platziert und somit Frischluft in die Grube geblasen und durch einen befreundeten Landwirt mittels Jauchepumpe Jauche in eine andere Grube umgepumpt, um den Jauchespiegel zu senken», schreibt die Feuerwehr weiter. Kommandant Andreas Bösiger war dann umso erfreuter, als er in die Grube stieg und die Kuh im hinteren Bereich lebend vorgefunden hat.

Rund vier Stunden habe die Rettung gedauert. Über Schutz und Rettung Zürich wurde der Grosstier-Rettungsdienst aufgeboten, gemeinsam konnte das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Damit haben die Männer und Frauen nicht nur ein Leben gerettet: Die Kuh ist schwanger und wird in den nächsten Tagen Nachwuchs auf die Welt bringen.