Festivalsommer Fast hätte die Bühne gefehlt: Open Air Gehren ist nun auf gutem Weg – auch dank guter Nachbarschaft Am Samstag, 11. Juni, findet beim Waldhaus Restaurant Gehren in Erlinsbach die siebte Ausgabe des Pop-Rock-Festivals statt. Headliner ist die Berner Rockband George mit seiner Band.

Rund 500 Leute besuchen das Open Air beim Restaurant Gehren, wenn das Wetter mitmacht. Zvg / 2021

Neues Jahr, neue Bühne – zumindest bei der siebten Ausgabe des Open Air Gehren in Erlinsbach. «Die mobile Bühne, die wir für die diesjährige Ausgabe haben, ist ein riesen Upgrade für uns», erzählt Peter Roschi, einer der beiden Festivalorganisatoren. Der Weg bis zur fertigen Bühne für den 11. Juni war jeweils beschwerlich. «Zuerst waren alle Bühnen an diesem Wochenende bereits gebucht», so Roschi. Selber eine Bühne aufzubauen wäre ihm zufolge zwar möglich gewesen, das hätte aber einen enormen Mehraufwand bedeutet.

Der glückliche Zufall wollte es, dass ein Vermieter aus der Region eine neue, mobile Bühne einkaufte. Die konnte Roschi mieten. «Sie wird bei uns zum ersten Mal im Einsatz stehen», sagt er. Nur: Die Bühne musste auch noch auf das Gelände. Zu steil für den Anhänger, kam der Nachbar zu Hilfe. «Er zog den Anhänger mit seinem Traktor an die richtige Stelle.» Derselbe liess einen fünf Meter breiten Streifen unbeackert – nur so kann die Bühne aufgestellt werden. Und dank des Nachbarn auf der anderen Seite, der einen Ast gestutzt hat, habe die Bühne problemlos aufgestellt werden können, wie der Organisator sagt:

«Ohne sie wären wir in Bedrängnis geraten. Jetzt sind wir richtig gut im Zeitplan für den 11. Juni.»

Peter Roschi und Daniel Probst, Organisatoren Open Air Waldbühne Gehren, Erlinsbach. Zvg / zvg

Ganz zur Freude der Fans. Über die Hälfte der Tickets sei im Vorverkauf bereits weggekommen. Ob die anderen auch so erfolgreich verkauft werden, hänge zu einem grossen Teil vom Wetter ab. «Wir sind nun mal ein Schönwetterfestival», sagt Roschi. Bis jetzt sei die Wetterprognose aber vielversprechend. Ein weiterer Faktor sei, dass die Menschen heute spontaner an Festivals gehen, als noch vor einigen Jahren. «Manche warten bis zwei Stunden vor dem Anlass, um Tickets im Vorverkauf zu beziehen», sagt Roschi. Bezahlt werden die mittlerweile fast immer bargeldlos. Am «Gehren» könne man auch auf dem Festivalgelände mit Twint bezahlen.

Nichts bezahlen müssen die Gäste für den Shuttelbus, der entweder von Aarau oder von Entfelden her zu jeder vollen Stunde auf das Festivalgelände fährt.

Acts schon für die nächste Ausgabe gebucht

Auf der Bühne spielt das Duo «Roxxette» Coversongs der Kultband. Organisator Daniel Probst steht mit «Dänu und Fründe» selber auch auf der Bühne. Ergänzt wird das Programm von der Schülerband Ernst Buchinger. Der Musiklehrer tritt dabei mit Bez-Schülerinnen und -Schülern aus Aarau auf.

Das Buchen von Acts macht Probst derart Spass, dass er bereits für die nächste Ausgabe aktiv wurde. «‹Bonnie and the Groove Cats haben wir bereits gebucht und die Gage schon bezahlt», erzählt er. Dies unter anderem, um die Kunstschaffenden zu unterstützen. «Die Künstlerinnen und Künstler brauchen das Geld jetzt und nicht erst, wenn in einem Jahr alles wieder gut ist», so Probst.

Die Band George ist Headliner am Open Air. Zvg / zvg

Der Hauptact am diesjährigen Festival ist der Berner Rocker George. Ihn hat Co-Organisator Daniel Probst inklusive Band schon vor einem Jahr gebucht. «Dass er jetzt, wo er mit seinem neuen Album so erfolgreich ist, an unser Kleinst-Open-Air kommt, freut uns natürlich enorm.» Die kleinen Festivals schätzt der Sänger am meisten, wie er erzählt. Zudem habe er mit seiner Band nur selten Auftritte im Aargau: «Ich habe aber Bilder von früheren Ausgaben gesehen, es sieht wunderbar gemütlich aus. Ich freue mich riesig.»