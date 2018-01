Von Januar bis März hat Markus Lanz (57) aus Menziken festen Boden unter den Füssen, den Rest des Jahres verbringt er auf dem Wasser. Auf seinem Schiff. Lanz hat sich vor zwei Jahren ein fast hundertjähriges Holzboot, die «Norseman», gekauft, ist nach Italien ausgewandert und bietet seither Schiffs- und Tauchferien rund um die Inseln im toskanischen Archipel – zum Beispiel Elba oder Giglio – an. Wie kam es dazu? «Eigentlich wollte ich mich nicht noch einmal selbstständig machen», erzählt Lanz. Der gelernte Koch ist ein wahrer Allrounder: Er führte mehrere Jahre das Restaurant Bank in Beinwil am See, baute in der Region eine Kampfsportschule auf und machte schliesslich in den Schweizer Seen das Tauchlehrerbrevet. «Meine Kinder haben mich zum Tauchen gebracht», sagt der dreifache Vater. Sie hätten im Sommer 1998 beim Ferienspass an einem Schnuppertauchkurs teilgenommen, da habe es ihn auch gepackt.

2011 hat sich Lanz eine einjährige Auszeit genommen, «den Planet bereist», Spanisch gelernt und als Tauchguide gearbeitet. Wieder zurück in der Schweiz machte er sich auf Jobsuche. «Mit 55 Jahren ist es schwierig, in der Schweiz eine Stelle zu finden», sagt er. Lanz jobbte unter anderem als Badmeister in Rotkreuz ZG. 2014 entschloss er sich, auszuwandern. «Ich übernahm die Basisleitung eines Tauchzentrums auf der portugiesischen Insel Madeira», so Lanz. Dort habe es ihm gefallen, ausser der Sprache. Vier Fremdsprachen spricht er, Portugiesisch gehört nicht dazu.