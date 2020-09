FDP-Politiker fordert A1-Anschluss: «Es kann nicht sein, dass man das Wynental nicht ernst nimmt»

Der Menziker Adrian Meier ist «einfach nur frustriert»: Letzte Woche verabschiedete der Regierungsrat die Richtplan-Botschaft zur Umfahrung Suhr (Projekt Veras) an den Grossen Rat (AZ vom Samstag). Darin vorgesehen ist – wie bereits in der Anhörungsvorlage – eine Umfahrung im Osten und Süden des Dorfes. Nicht vorgesehen: ein Autobahnanschluss an die A1 in Suhr. Für den Wynentaler FDP-Grossratskandidaten des Bezirks Kulm Adrian Meier ist dies unhaltbar.

«Ich fordere, dass die Möglichkeit eines Autobahnanschlusses richtig geprüft wird», sagt der 30-Jährige. Eine saubere, vertiefte Analyse zu Kosten und Auswirkungen eines A1-Anschlusses fehle in der Botschaft des Regierungsrats komplett. «Auf 57 Seiten wird die Einfahrt auf gerade einmal einer Seite behandelt», sagt Adrian Meier. Viele Fragen blieben unbeantwortet. Es fehle etwa auch eine Stellungnahme des Bundesamtes für Strassen (Astra).