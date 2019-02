An der Gemeindeversammlung vom 23. November haben die Kirchleerber Stimmberechtigten dem Antrag der Finanzkommission zugestimmt und den Steuerfuss von Kirchleerau von 118 auf 122 Prozent erhöht. Es waren 51 Stimmberechtigte anwesend, bei sieben Enthaltungen haben 26 der Steuererhöhung zugestimmt. Der Gemeinderat hatte für eine Beibehaltung des Steuerfusses geweibelt - zumindest noch fürs 2019, nachher müsse man weiterschauen.

Gegen den Gmeinds-Beschluss war das Referendum zustande gekommen. An der Urne versenkten nun die Kirchleerber am Sonntag die Budget-Vorlage wuchtig mit 234 Nein zu 89 Ja, was einen Nein-Anteil von 72,5 Prozent ergibt. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 52,3 Prozent.

Laut Gemeindeammann Erich Hunziker wird nun am 1. April (kein Scherz!) eine ausserordentliche Gemeindeversammlung anberaumt. Bis dahin hat man kein gültiges Budget. Mit welchem Antrag der Gemeinderat vor die Stimmbürger tritt, ist noch nicht entschieden, es ist aber davon auszugehen, dass er beim bisherigen Steuerfuss von 118 Prozent bleibt.