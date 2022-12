Fasnacht Reinach Spontan auf die Beine gestellt und dank «Entwicklungshilfe aus der Innerschweiz» ist die Premiere gelungen Dank anarchischen Guuggerklängen herrschte beim Wynehuus Reinach gute Laune bei Jung und Alt. Wie es dazu kam, dass auch vier Gruppen aus der Zentralschweiz aufgetreten sind.

Fasnacht in Reinach. Peter Weingartner

Das Wynehuus an der Bahnhofstrasse hat die Reinacher Fasnacht gerettet. «Wir haben vor zwei Wochen gefunden, wir machen etwas», sagt Beat Schmidlin, Mitinhaber des Wynehuus. Sportlich, lacht er, in so kurzer Zeit noch Guggenmusiken zu finden. Er hat sie gefunden, die «Stompegosler» aus Pfeffikon in nächster Nähe, die «Loschtmölch» am Fuss des Pilatus und vier Gruppen im Kanton Obwalden.

«Ich habe dort gearbeitet und meine Beziehungen», sagt er. Sie alle sorgten für heisse Stimmung am kühlen Abend, zu dem auch die Wolken über Reinach ein paar weisse Konfetti beitrugen. «Entwicklungshilfe aus der Innerschweiz», meinte ein Obwaldner Blechbläser mit einem Augenzwinkern.

Peter Weingartner

Zeitweise hätte man auf dem Platz neben dem Wynehuus von Dichtestress reden müssen, als ein paar hundert Fasnächtler ihre wilden Tänze zu den urigen Klängen vollführten, witzige Choreografien und Polonaisen inbegriffen. «Oh, wie ist das schön!», hörte man eine Guggercombo singen. Derweil wähnte sich eine Handvoll kreischende Oberwynentaler Mädchen wohl an einem Popkonzert: «Gebt alles!» Nur ein Hund beim Bahnhof fand das mässig lustig.

Neben der Musik betörten auch diverse Gerüche die Sinne: Kafi Schnaps, unterschiedliche Raucherwaren und warme Speisen. Ein Paar aus dem unteren Wynental genoss den Abend ohne Fasnachtskostüm. «Wir sind das ganze Jahr verkleidet», meinte die Frau. Um 23 Uhr war Schluss mit Guuggenmusik: aus Rücksicht auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorensiedlung nebenan. Fazit: Premiere gelungen.