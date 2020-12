Fangen, Pirouetten und Klamauk: In einer Halle im Kanton Aargau dürfen Kinder schlittschüele

Gibt es bald mehr Eishallen mit Angeboten für Kinder unter 16 Jahren? Peter Küng ist nicht nur einer der erfahrensten Schiedsrichter im Schweizer Profi-Eishockey, sondern auch Betriebsleiter der Kunsteisbahn Oberwynental in Reinach. Vor wenigen Tagen kam beides zusammen, als er in Winterthur zu Besuch war, um Schiedsrichter zu prüfen.

Erstaunt stellte er fest, dass dort Kinder zum Plausch aufs Eis dürfen. «Spontan fragte ich deshalb beim Kanton Aargau an, ob das auch bei uns möglich ist», erzählt Küng. Es ist. Und so stellte er kurzfristig ein Angebot für die Festtage zusammen, machte einen Post auf Facebook und hatte gleich am ersten Tag 35 Eintritte. «Da wir gar keine Zeit für richtige Werbung hatten, sind wir damit sehr zufrieden», bilanziert Küng.